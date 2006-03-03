نگاهي به تله تئاترهاي سال 84 / كارنامه تلويزيون در عرصه تئاتر تلويزيوني درخشان نيست

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، پيش از آنكه ساخت سريال هاي 90 قسمتي و مجموعه هاي تلويزيوني با ژانر خانوادگي و شبيه هم باب شود، شبكه هاي مختلف تلويزيوني در ساخت تئاتر تلويزيوني يا آثاري كه ساختار اجرايي شان به اين شيوه توليد نزديك باشد، به صورت جدي مورد توجه قرار داشت. پس از اين دوره كه بيشتر به دهه 60 بر مي گردد، رويكرد تلويزيون به سمت آثار طنز آميز طولاني و ساخت مجموعه هاي آپارتماني و خانوادگي تغيير كرد و در سال هر از چند گاهي تئاترهاي تلويزيوني سريالي ساخته مي شد كه به دليل نوع پخش آن و نبود اطلاع رساني كافي چندان مورد توجه مخاطبان قرار نمي گرفت.



از سال 1384 تلويزيون براي اينكه بتواند تعداد تئاترهاي تلويزيوني بيشتري را جلوي دوربين ببرد و شرايط مناسب تري براي تماشاي بينندگان تلويزيوني در اعتنا و تمايل به اين گونه آثار به وجود بياورد، به صورت رسمي اعلام شد كه تله تئاترها بايد در يك قسمت 60 تا 120 دقيقه اي توليد شود. به اين وسيله شرايطي فراهم آمد تا هم تعداد بيشتري از كارگردان هاي اين عرصه مجال توليد پيدا كنند و هم تنوع بيشتري در مضمون و نمايشنامه اين گونه آثار به وجود بيايد. اما نگاهي به كارنامه توليدات تئاتر تلويزيوني در سال گذشته نشان مي دهد كه اين نوع نگاه و برنامه ريزي هر چند موجب افزايش توليد تئاتر تلويزيوني شده، اما موجب افزايش سطح جذب مخاطبان نشده است و در مجموع به نظر مي رسد تلويزيون در اين زمينه موفق نيست.

تئاتر تلويزيوني " مرگ دستفروش " به كارگرداني اكبر زنجانپور بر اساس نوشته اي از آرتور ميلر يكي از اين نوع آثار است. اين نمايشنامه فاجعه زندگي مردي است كه بر نيروهاي زندگي نظارت و اختياري ندارد. ويلي لومان با وجود از دست دادن تكيه گاه مادي زندگي اش مي كوشد ثابت كند كه وجود دارد و زندگي مي كند و به خاطراتش متوسل مي شود و سعي مي كند با مرور گذشته به چراهاي زندگي اش پي ببرد، ولي بيشتر به رويا فرو مي رود وبيهوده به ديگران دل مي بندد و به مرور دچار ورشكستگي مي شود. اكبر زنجانپور، عسگر قدس، فرخ نعمتي، سهيلا رضوي، مارينا مقدم، فرزين صابوني، امير رضا دلاوري، نورالدين حيدري، حافظ آهي و داريوش اسقايي بازيگران اين تئاتر تلويزيوني هستند.



تله تئاتر "چرخ دنده" به كارگرداني دكتر قطب الدين صادقي ديگر اثر اين ژانر در تلويزيون است. اين نمايشنامه يكي از آثار شاخص ژان پل سارتر است كه به وسيله داريوش مودبيان به فارسي برگردانده شده است. داستان اين سريال راجع به دوستاني است كه با هم در يك جريان سياسي به قدرت رسيده اند، اما پس از مدتي فعاليت در بخش هاي مختلف از هم جدا افتاده اند و اختلافاتي ميان آنها به وجود آمده است. اين اختلافات زمينه درگيري و محاكمه برخي از آنها را فراهم مي سازد. اما در جريان محاكمه مشخص مي شود سوء تفاهماتي ايجاد شده است.در اين ‌اثر جمشيد جهان زاده، مهدي تقي نيا، كاظم هژيرآزاد، نعمت الله اسداللهي، اميريل ارجمند، هوشنگ قوانلو، پرويز بزرگي ، علي زريني ، فريبا خادمي ، شمسي صادقي، محمد رضا افشار، رهام مخدومي، مهرداد شير علي، عباد نظري و ‌اشكان جنابي ايفاي نقش مي كنند.



تلويزيون در عرصه توليد تله تئاتر به سمت اجراي نمايشنامه هايي مي رود كه از آثار نمايشنامه نويسان برجسته جهان باشد. اين رويكرد هر چند شايسته توجه و قبول است كه بيننده به تماشاي آثاري بنشيند كه از ارزش هاي بالاي تئاتري برخوردار باشد و در عرصه تئاتر جهان آثار قابل اعتنايي به شمار مي روند تا به اين وسيله ذهن مخاطب با آثار ناب اين عرصه آشنا شود، اما از جهت اينكه با زندگي روزمره مخاطبان عام تلويزيون فاصله زيادي دارد و اين نوع نمايشنامه ها معمولا" از زباني سمبوليك و نمادين برخوردارند و مفاهيم بلند را با زباني به نسبت دشوار بيان مي كنند كه براي افرادي كه با تئاتر شاخص آشنا نيستند، فهم آن دشوار است. همين مساله موجب مي شود تا بيننده همچنان در برقراري ارتباط با تله تئاترها دچار مشكل باشد و كمتر به تماشاي اين نوع آثار بنشيند.



تاجبخش فنائيان اقدام به توليد يك تئاتر مذهبي با عنوان " جاده اي به سوي كعبه " نوشته آثول فوگارد كرد. داستان اين تله تئاتر درباره پيرزن هنرمندي به نام هلن است كه در منطقه اي روستايي در آفريقا زندگي مي كند. وي ميهمان دختر جواني در شهر مي شود. در جريان اين ديدار اين دختر جوان اطلاع مي يابد كه هلن مجسمه اي از كعبه ساخته كه 12 مرد روحاني سوار بر شتر در اطراف آن حضور دارند. اين مجسمه در محيط زندگي روستايي هلن كه مسيحي نشين است، باعث ايجاد خشم در دل اهالي مي شود و وقايعي را ايجاد مي كند. در اين اثر ثريا قاسمي، هرمز هدايت و شهره سلطاني به عنوان بازيگر ايفاي نقش مي كردند.



بر اساس تصميم گيري رسمي كه در سال 84 صورت گرفته بود، بايد تمامي تئاترهاي تلويزيوني بايد به صورت يكجا و در قالب يك قسمت واحد ارايه شوند. در حالي كه اين تله تئاتر 120 دقيقه اي در طول ماه مبارك رمضان در قالب 4 قسمت 30 دقيقه اي ارايه شد كه به صورت هفتگي از تلويزيون پخش مي شد و همين مساله به ساختار اثر و برقراري مخاطب لطمه زد.



ديگر تله تئاتري كه در سال گذشته ساخته شد، اثري با عنوان " در خيابان هيچ كس به من نگاه نمي كند " ساخته عباس ياربي بود. داستان اين تئاتر تلويزيوني در يك آپارتمان اتفاق مي افتد. فردي با لباس نظامي و اسلحه به زور وارد خانه اي در يك آپارتمان مي شود كه خانواده اي در آرامش در حال زندگي در اين خانه است. اين فرد در برابر اعتراض اهالي خانه مدعي مي شود كه براي دفاع از منزل آنها به آنجا آمده است و مسووليت دفاع از خانه شان را برعهده دارد. اين ورود ناگهاني باعث بروز اتفاقات و درگيري هايي مي شود كه داستان اين تئاتر تلويزيوني را تشكيل مي دهد.



در سال گذشته تلويزيون در عرصه توليد تئاترهاي تلويزيوني با مضمون دفاع مقدس نيز فعاليت كرد و سه اثر در اين زمينه توليد كرد. مهمترين ويژگي اين نوع آثار اين است كه با شرايط كلي جامعه و مخاطب هماهنگي زيادي دارد و عامه مخاطبين در فهم چنين آثاري با مشكل كمتري مواجه هستند.



تئاتر تلويزيوني " عزيزمايي " به نويسندگي و كارگرداني مهرداد راياني مخصوص يكي از آثار ساخته شده در ژانر دفاع مقدس بود. اين تله تئاتر روايتگر داستان دو دوست به نام هاي عزيز و تقي است. عزيز در دوران جنگ در يكي از عمليات ها مفقود مي شود و تقي سالها به نيت پيدا كردن او مجلس پرده خواني سوگ سياوش را در يكي از ميدان هاي شهر برپا مي كند. يك روز هنگام پرده خواني تقي، عزيز باز مي گردد. در اين نمايش علي سليماني و سيد جواد هاشمي بازي مي كردند.



تئاتر تلويزيوني " پشت ديوار قرمز " به كارگرداني محمدعلي سليمان تاش از مضمون دفاع مقدس برخوردار است. داستان اين اثر درباره يك خواهر و برادر است. نادر در حالي كه زن و فرزندش را كنار جاده منتظر گذاشته است به دنبال خواهر و فرزندانش مي رود تا آنها را از شهر مرزي در حال محاصره دشمن نجات دهد، ولي خواهرش مخالف رفتن است و همين مساله به كشمكش ميان اين دو نفر منجر مي شود. نصرالله رادش، نسرين نكيسا و جواد عاقبت بين بازيگران اين تله تئاتر هستند.



تئاتر تلويزيوني " آتش آبي " نيز حكايت يك سرباز عراقي است كه به اجبار ارتش كشورش به يكي از شهرهاي مرزي براي پاكسازي مي رود. وي هنگام پاكسازي منطقه مورد نظر با دختر و پسر كوچكي مواجه مي شود كه ناخودآگاه به ياد دختر خود مي افتد و همين مساله به ايجاد رابطه اي عاطفي منجر مي شود. سينا حمزه اي، نسترن سليمان تاش، اشكان شريفي و محمد باجلان در اين اثر نقش پردازي مي كنند.

نكته بسيار مهمي كه در خصوص توليد تئاتر هاي تلويزيوني به چشم مي خورد، توليد اين نوع آثار فقط به وسيله شبكه چهار سيما است. در حالي كه دي