ازتمدید قرارداد رحمتی تاتکذیب بندهای خاص و طلب میلیاردی یک بازیکن

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده در تازه‌ترین اظهار نظر خود درباره مسائل مختلف باشگاه استقلال و اتفاقات پیرامون این باشگاه صحبت و تاکید کرد که آماده تمدید قرارداد سه ساله با مهدی رحمتی است.

* آقای افشارزاده! این روزها هواداران استقلال در پیامها و کامنت های خود از مدیریت شما خصوصا در فصل نقل و انتقالات طی فصل جاری و گذشته به نیکی یاد می کنند و از شما بعنوان مدیرعامل محبوب یاد می کنند. نظرتان در این مورد چیست؟!

- این نظر لطف هواداران است. من هر جا که بوده ام تلاش داشته ام به بهترین شکل انجام وظیفه کنم . من خود را خدمتگزار مردم در ورزش می‌دانم و امروز که می‌بینم هواداران از روند تیم راضی هستند من هم خوشحالم.

* درخصوص بازی با نفت و صعود به مرحله بعدی جام حذفی صحبت کنید.

- طبیعی است که مسابقات جام حذفی، از حساسیت و دشواری بیشتری نسبت به مسابقات لیگ برخوردار باشد، زیرا تیم‌ها فرصت جبران ندارند و با یک شکست، حذف می‌شوند. ما هم پس از بازی با فولاد، دنبال شکست دادن نفت بودیم تا بتوانیم راهی مرحله بعد می‌شویم. فکر می‌کنم کیفیت چمن ورزشگاه در بازی هر دو تیم تأثیر داشت. البته آنها به این زمین عادت داشتند اما تیم ما نتوانست مثل همیشه راحت بازی کند. با این حال ما در طول بازی هم می‌توانستیم برنده شویم. بیشتر از ۴۰ دقیقه هم ۱۰ نفره بودیم اما در نهایت پیروز شدیم و از این بابت بسیار خوشحالم.

* به قهرمانی در لیگ یا جام حذفی امید دارید؟

- استقلال شانس اول قهرمانی نیم‌فصل نیز هست اما باید بدانیم در نیم فصل به هیچ تیمی جام نمی‌دهند. راه زیادی تا پایان بازی‌ها و کسب قهرمانی مانده است. ما در کنار بازیکنان باتجربه، جوانان بسیار خوبی داریم . هدف ما، شاد کردن دل هواداران است.

* مهدی رحمتی هم در این دیدار عملکرد درخشانی داشت و در ضربات پنالتی بسیار خوب عمل کرد و ۳ ضربه پنالتی را مهار کرد. برنامه‌ای برای تمدید قرارداد او دارید؟

- تیمی که بازیکن باتجربه بیشتری داشته باشد، در ضربات پنالتی هم شانس بیشتری دارد، بدون تردید داشتن مهدی رحمتی برای هر تیمی یک نعمت است. او نه تنها یک بازیکن بلکه یک فرمانده بزرگ در میدان است و در شرایط حساس مثل بازی با نفت است که بازیکنان بزرگ، نقش و اثر خود را نشان می‌دهند. فکر می‌کنم مهدی رحمتی با این آمادگی و شرایط مطلوبی که دارد، می‌تواند تا چند سال آینده، همچنان دروازه‌بان اول ایران باشد. در اینجا به عنوان مدیرعامل استقلال و به نمایندگی از همه هواداران استقلال ، اعلام می‌کنم باشگاه استقلال به دنبال تمدید قرارداد ۳ ساله مهدی رحمتی است، استقلال خانه این بازیکن است و با امضای این قرارداد، خیال خودش و هواداران تا ۳ سال آینده راحت می‌شود.

* وضعیت اسپانسر باشگاه به کجا رسید؟

- متأسفانه هنوز نوبت دوم تعهد اسپانسر پرداخت نشده و ما هم منتظر هستیم و در این مدت سعی کردیم با حمایت، صبوری و تحمل بدقولی‌ها، از حضور اسپانسر در بخش خصوصی در فوتبال حمایت کنیم. باید از تلاش‌های آقای سبک‌دست، عضو هیئت مدیره باشگاه نیز تشکر کنم.

* در چند مدت اخیر، صحبت‌هایی مطرح شد مبنی بر این که در قرارداد برخی بازیکنان بندهای خاصی وجود دارد.

- این موضوع را به شدت تکذیب می‌کنم. همه قراردادهای ما به صورت روشن، شفاف و اصولی نوشته شده است. باید بگویم هیچ بندی وجود ندارد که باشگاه را ملزم به پرداخت مبلغی بیشتر از مبلغ مشخص شده کند. همچنین مبالغی به عنوان پاداش آمده، مثل آقای گل شدن که این هم در همه دنیا و همه تیم‌ها مرسوم است. هیچ بند غیرعرفی در قرارداد، وجود ندارد و تکذیب می‌شود. قراردادها در فدراسیون موجود است و قابل مشاهده است . حتی مهدی رحمتی نزدیک به یک میلیارد تومان از سال های گذشته از استقلال طلبکار است. بازیکنان زیادی داریم که از گذشته طلب دارند و به احترام هواداران و ما تاکنون تحمل کرده اند . از بازیکنانی مثل طالب لو ، برهانی ، حیدری ، عمران زاده ، شهباززاده و دیگر بازیکنان تیم که به خوبی شرایط سخت باشگاه را درک کردند و با دوستان کمیته نقل و انتقالات همکاری کردند تشکر می کنم .

* این روزها شایعاتی مبنی بر فعالیت‌های نقل و انتقالاتی استقلال در نیم فصل مطرح شده. در این خصوص صحبت می‌کنید؟ اردوی نیم فصل کجا می روید؟

- هیچ بحثی را تأیید نمی‌کنم. از رسانه‌ها نیز خواهش می‌کنم به شایعات بی‌مورد دامن نزنند. تیمی که در صدر جدول باشد، طبیعی است که تغییرات کمی داشته باشد. در صورت صلاحدید و اعلام نظر کادر فنی، ما اقدامات لازم را انجام می‌دهیم و سرمربی تیم هنوز درخواستی به باشگاه ارائه نکرده است. در مورد اردو نیز کادر فنی باید به باشگاه نظر خود را اعلام کند تا با توجه به اعلام آنها و و تعطیلات، اردو را ترتیب دهیم.

* از کرار جاسم چه خبر؟

- چند بار گفته‌ام همکاری کرار و استقلال به پایان رسیده و دیگر علاقه‌ای ندارم در مورد آن صحبت کنم. ادامه این همکاری به صلاح طرفین نیست.

* پس از بازی استقلال با نفت مسائل حاشیه‌ای زیادی به وجود آمد و سرمربی نفت و دستیارانش به شدت به مجید صالح معترض شدند.

- پیش از هر چیز باید از کادر فنی استقلال شامل آقایان پورحیدری، مظلومی، صالح، دین‌محمدی، ترابپور، قربانعلی پور، نوازی و مجیدی تشکر کنم زیرا با توجه به شرایط مالی سخت در ابتدای فصل، خیلی خوب تیم را آماده و راهی مسابقات کردند. در مورد مسائل حاشیه‌ای هم باید بگویم من آنجا حضور نداشته و ندیدم چه اتفاقاتی افتاد اما مجید صالح یک مربی بااخلاق و بادانش است و حتی خودش مصاحبه کرد و گفت اگر باعث ناراحتی مربیان نفت شده، عذرخواهی می‌کند که این گفتار، می‌تواند الگویی برای سایر مربیان هم باشد . من هم به عنوان نماینده باشگاه استقلال وظیفه دارم از اخلاق ، حرمت و جایگاه مربی تیم دفاع کنم. این گونه بحثهای بیهوده باید تمام شود .منصوریان خود یک استقلالی است و احترامش بر همه واجب است .

* صحبت‌هایی مبنی بر حضور علی انصاری در استقلال به عنوان حامی باشگاه مطرح شده است؟

- آقای انصاری همواره کنار ما و هواداران استقلال بوده و هست. ایشان همواره باشگاه استقلال را بدون هیچ توقعی حمایت کرده و ما همواره به پشتیبانی ایشان دلگرم هستیم. ما آقای انصاری را نه تنها یک شخص استقلالی، بلکه یک شخص ملی و فرصتی برای ورزش می‌دانیم.