برگزاری سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم خراسان جنوبی در قاین

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی، حجت الاسلام محسن مومنی مقدم اظهار داشت: با خاتمه یافتن مرحله شهرستانی سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن اوقاف خراسان جنوبی که با حضور حدود ۳۶۵ نفر برگزار شد تکلیف نفرات راه یافته به مرحله استانی روشن شد.

وی با اشاره به حضور ۱۶۸ نفر در مرحله استانی سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم، گفت: شرکت کنندگان قرآن کریم در این دوره از مسابقات در هفت رشته حفظ ۵ جز، ۱۰ جز، ۲۰ جز و حفظ کل، قرائت، ترتیل و دعاخوانی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی تصریح کرد: راه یافتگان مرحله استانی در دو بخش بانوان و برادران در گروه سنی بالای ۱۸ سال با هم رقابت می‌کنند.

مومنی‌مقدم هدف از گسترش کمیت متسابقین، عینیت بخشیدن به فرمایش مقام معظم رهبری در راستای تعمیق و ترویج معارف قرآن در جامعه دانست.

وی ادامه داد: ۱۶۸ قاری و حافظ برتر قرآنی در مرحله استانی مسابقات از ۱۱ آذرماه تا ۱۳ آذرماه با هم رقابت و نفرات برگزیده به مرحله کشوری راه می‌یابند.

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی برگزاری مسابقات قرآنی را در ارتقای سطح کمی و کیفی شرکت‌کنندگان مطلوب دانست و افزود: اختتامیه سی و هشتمین مرحله استانی مسابقات قران کریم ۱۳ آذرماه با معرفی چهره‌های برتر قرآنی خواهران و برادران در سالن همایش فرهنگ و ارشاد اسلامی قاین برگزار می‌شود.

مومنی مقدم تصریح کرد: برنامه های قرآنی امروز باید با ابتکار و زیبایی های جدید به جوانان ارایه شود چرا که دشمن با ابتکار برای جوانان ما برنامه ریزی می‌کند.

وی درباره تأثیر ترویج فرهنگ قرآنی در پیشگیری از جرم، افزود: آگاهی و انس بیشتر جامعه با قرآن در زمینه ارتقای فرهنگ مؤثر است که یکی از آثارش پیشگیری از وقوع جرم است.