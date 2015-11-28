۱۰۸ دستگاه اتوبوس از شیراز به مهران اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فنی و اجرایی سازمان اتوبوسرانی شیراز ظهر شنبه در حاشیه مراسم اعزام اتوبوس های ناوگان درون شهری شیراز به مهران در جمع خبرنگاران گفت: امروز ۱۰۸ دستگاه اتوبوس درون شهری، دو دستگاه تعمیرگاه سیار و چهار خودرو گشت از شیراز به مقصد مهران اعزام می شوند.

عبدالله خسروی ادامه داد: در همین راستا ۲۱۶ نفر راننده، ۱۰ نفر تعمیرکار و شش اکیپ نظارتی طی دو مرحله از شیراز به شهر مرزی مهران اعزام می شوند.

وی بیان کرد: ارائه خدمات از سوی این اتوبوس ها از صبح روز ۹ آذر در شهر مهران آغاز شده و تا پایان شب ۱۴ آذر ادامه پیدا می کند.

معاون فنی و اجرایی سازمان اتوبوسرانی شیراز درباره نحوه ارائه خدمات از سوی این اتوبوس ها گفت: این اتوبوس ها خدمات درون شهری به زائران ارائه می دهند به این نحو که زائران را از پایانه های درون شهری به مرز و بالعکس از مرز به پایانه های درون شهری انتقال می دهند.

خسروی افزود: اعزام اتوبوس ها به منطقه مرزی مهران با هماهنگی سازمان اتوبوسرانی، شهرداری و شورای شهر شیراز انجام می شود.