به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری خانه ملت، انوشیروان محسنی بندپی گفت: دو موسسه آموزشی با همکاری بهزیستی اقدام به تربیت مربیانی کرده که بتوانند زمینه اشتغال معلولان را فراهم کنند، این موسسات طبق تفاهم‌نامه‌ای که امضا کرده‌اند در زمینه تربیت معلولان در راستای حمایت از اشتغال، حرفه آموزی و مهارت آموزی معلولان تحت حمایت سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند.

وی ساماندهی کودکان کار را یادآور شد وگفت: سازمان بهزیستی ظرفیت جمع آوری و نگهداری کودکان خیابانی را دارد، در واقع سازمان بهزیستی طبق قانون موظف است از بی‌پناهان و بی‌کسان حمایت کند که متاسفانه به دلیل نداشتن فضای نگهداری در این خصوص اقدامات چشم‌گیری صورت نگرفته است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با یادآوری انعقاد تفاهم‌نامه سه جانبه بین شهرداری تهران، بهزیستی و نیروی انتظامی با محوریت استانداری تهران برای ساماندهی کارتن خواب‌ها و کودکان خیابانی، گفت: در این تفاهمنامه که به صورت پایلوت حداکثر تا 2 هفته دیگر در پایتخت نهایی می شود نیروی انتظامی اقدام به جمع آوری بی پناهان و کودکان خیابانی کرده، شهرداری تهران مکان نگهداری از آنها را فراهم می کند و سازمان بهزیستی نیز با برنامه ریزی از آنها حمایت خواهد کرد و مددکاری و مهارت آموزی را در دستور کار دارد.

تفاهم نامه بهزیستی با دادستانی برای تفکیک کارتن‌خواب‌ها

محسنی بندپی با بیان اینکه کارتن خواب ها و معتادان محله هرندی نیازمند حمایت هستند، گفت: در حال حاضر تعداد کثیری از معتادان و کارتن خواب‌ها در پایتخت هستند لذا طبق برنامه‌ریزی‌ها در مرحله نخست زنان معتاد و کارتن‌خواب و پس از آن مردان جمع آوری خواهند شد، در این راستا تفاهم نامه‌ای نیز با دادستانی منعقد شده تا کارتن خوابهای شهرستانی در تهران را به شهرهای خود بفرستند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: مشکل کارتن خواب‌ها شناخته شده و تنها هر یک از دستگاه ها باید وظایف خود را به خوبی انجام دهند.

در بند ج تبصره قانون بودجه سال 94 آمده است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سی‌هزارمیلیارد (30.000.000.000.000)ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست‌هزارمیلیارد (20.000.000.000.000)ریال به کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و ده‌هزارمیلیارد (10.000.000.000.000)ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرحهای مددجویی پرداخت کند و هریک از دستگاههای مشمول بندهای (ب) و (ج) این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه سال 1394 استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول که از سهمیه خود به‌طورکامل استفاده نموده است، تعلق می‌گیرد و دستگاههای مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.