سرهنگ اردشیر جمشیدی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی هشت ماهه نخست سال جاری، تعداد فوت شدگان تصادفات فوتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: در این مدت تصادفات جرحی ۲۵ درصد و تعداد مجروحان نیز پنج درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم با اشاره به افزایش یک درصدی مجموع تصادفات طی هشت ماهه نخست سال جاری افزود: در تصادفات خسارتی نیز طی این مدت ۱۹ درصد کاهش داشته است.

وی اظهار داشت: بالغ بر ۴۴ درصد از تصادفات بوقوع پیوسته طی این مدت ناشی از خستگی و خواب آلودگی بوده است.

جمشیدی راد گفت: تصادفات فوتی و جرحی در محور سلفچگان به دلیجان ار ابتدای سال تاکنون بیشترین آمار تلفات فوتی و جاده‌ای را به خود اختصاص داده است.