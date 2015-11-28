یادواره شهدای عشایری استان کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای عشایری استان کرمانشاه پیش از ظهر امروز یکشنبه با حضور امیر کیومرث حیدری جانشین فرماندهی نیروی زمینی ارتش در حسینیه ثارالله سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه برگزار شد.

همچنین در این مراسم سران ایلات و عشایر استان، فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی، مسئولان ادارات، طلاب وروحانیون، خانواده‌ های معظم شهدا و جمعی از بسیجیان حضور داشتند.

در کنار این مراسم نمایشگاه عکس شهدا و همچنین نمایشگاهی از تولیدات عشایر استان کرمانشاه برپا شده بود که مورد استقبال قرار گرفت.

تشییع پیکر شهدا به صورت نمادین و اجرای مداحی به زبان کردی از دیگر برنامه های جانبی مراسم امروز بود.

فرمانده سپاه ناحیه عشایری استان کرمانشاه در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس بر ادامه راه آنان تاکید کرد.

سرهنگ نبی احمدی به نقش مهم عشایر طی دوران دفاع مقدس در دفاع از مرزهای کشور اشاره کرد و گفت: عشایر با شروع جنگ در دفاع از کشور پیشقدم شده و از کیان اسلامی دفاع کردند.

وی همچنین به تبیین جایگاه عشایر در کشور پرداخت و گفت: امروز عشایر در سنگر های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی به خوبی ایفای نقش می کنند.