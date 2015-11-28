مدارس باید پایگاهی برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب باشند

ابوالفضل شهباز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اجرای برنامه های آموزشی توسط این شرکت در سطح مدارس ساوه در سال تحصیلی جاری، بیش از ۸۰۰ دانش آموز در مدارس ابتدایی این شهرستان با فرهنگ مصرف بهینه آب آشنا شدند.

وی با یادآوری اینکه این برنامه های آموزشی چندین سال متوالی در دبستان ها به صورت مستمر برگزار شده است، افزود: طی اجرای برنامه های مختلف دانش آموزان با روش های صرفه جویی در مصرف آب آشنا می شوند و ضمن اینکه از دانش آموزان به عنوان حامیان آب نام برده و از آنها درخواست شد تا نسبت به مدیریت آب در منازل، یاری رسان خوبی برای جامعه باشند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری ساوه گفت: صرفه جویی در مصرف آب نیاز به فرهنگسازی وسیع و گسترده دارد به همین منظور هر سال تحصیلی جدید برنامه های ویژه ای با حساسیت بر موضوع بحران آب و مصرف بهینه آغاز می شود.

شهباز با اشاره به اینکه بهینه سازی و تغییر الگوی مصرف در بخش آب شرب در شهر ساوه همواره مورد تاکید بوده و این شرکت خود را ملزم به اتخاذ تمهیدات و برنامه ریزی برای استفاده درست آب شرب توزیعی توسط مشترکان کرده است، افزود: به منظور فرهنگ‌سازی توزیع بروشور صرفه‌جویی در مصرف آب، نصب بیلبورد و تراكت در سطح شهر، طراحی و چاپ تراكت محافظت از كنتور آب در برابر یخ زدگی و تبلیغات محیطی از دیگر اقدامات در این راستا بوده است.

وی استفاده از فضای قبوض آب برای اطلاع‌رسانی، چاپ بروشور و تراكت به منظور آشنایی شهروندان با راهكارهای صرفه‌جویی و وسایل كاهنده مصرف، برگزاری همایش نقش بانوان در مدیریت مصرف و تجلیل از بانوان كم مصرف را نیز از دیگر این اقدامات برشمرد.

شهباز با بیان این كه امروز اطلاع رسانی و آگاهی ساختن تمامی اقشار جامعه در خصوص کم آبی در شهر ساوه محور برنامه ها است، اظهار كرد: به طور یقین ارائه اطلاعات دقیق و به روز در خصوص مصرف بهینه آب و نیز منابع موجود، باعث افزایش آگاهی عمومی و در نتیجه تغییر در رفتار مصرف خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ساوه همچنین در خاتمه از شهروندان خواست تا برای رعایت الگوی مصرف و پرهیز از اسراف در مصرف آب شرب تلاش جدی داشته باشند چرا که درصورت عدم توجه و تغییر نگاه و فرهنگ مصرف آب شهروندان، وضعیت منابع آبی هر روز بدتر از دیروز خواهد شد که کمترین پیامد آن نزدیک شدن به بحران کم آبی است.