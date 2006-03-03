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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۹:۰۲

امام جمعه بيرجند در خطبه هاي نماز جمعه امروز:

انبيا (ع) براي تحقق اهداف اسلام به ما درس عزت و پايداري آموختند

حجت الاسلام صادقي گفت: تاريخ زندگي انبيا و ائمه اطهار (ع) راهنماي كاملي براي زندگي انسان ها مي باشد.

به گزارش خبرنگار "مهر" از بيرجند، حجت الاسلام و المسلمين صادقي امام جمعه بيرجند در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته شهرستان بيرجند با اعلام اين مطلب افزود: انبيا و ائمه اطهار براي تحقق اهداف اسلام به ما درس عزت ، صبر ، پايداري ، دفاع از ارزشها و مبارزه با منحرفان را آموختند و در سخت ترين شرايط مردم را با اسلام حقيقي آشنا نمودند.

وي ادامه داد: بسياري از ما انسانها به دليل كمبود امكانات ، قصد توجيه بعضي از كوتاهي ها و رفتارمان را داريم، در حالي كه  اگر به زندگي انبيا (ع) رجوع نماييم، شاهد انجام بهترين اعمال در سخت ترين شرايط از طرف انبيا و ائمه اطهار (ع) خواهيم بود.

خطيب جمعه بيرجند با اشاره به اينكه در زندگي انبيا و ائمه اطهار (ع) درس هاي آموزنده فراواني وجود دارد افزود: ما انسانها بايد وعده هاي الهي را جدي دانسته و با توجه به آنها عمل نماييم.

حجت الاسلام صادقي انسان را مسئول تمامي  امكانات و وسايلي دانست كه در اختيار او قرار گرفته و بايد به نحو احسن از آن استفاده نمايد.

وي در پايان با اشاره به روز درختكاري و هفته منابع طبيعي ، درختكاري را يك عبادت دانست و از آن به عنواان صدقه جاريه ياد كرد.

کد مطلب 298150

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