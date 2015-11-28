روایت «صدا» از جریان نفوذ

به گزارش خبرنگار مهر، هفته‌نامه اصلاح‌طلب «صدا» به سردبیری محمد قوچانی بر روی جلد خود از آغاز به کار جلسات چهار نفر از چهره‌های سرشناس جریان اصولگرایی برای رسیدن به یک فهرست واحد برای انتخابات مجلس دهم خبر داده است.

همزمان در بخش دیگری از این شماره «صدا» از‌ آغاز رایزنی اصلاح‌طلبان برای فهرست انتخاباتی تهران خبر داده و در آن جمعی از فعالان هنری، فرهنگی و سیاسی به عنوان گزینه‌های اصلاح‌طلبان معرفی شده است.

محمد قوچانی در سرمقاله این شماره به بحث «نفوذ» پرداخته و در بخشی از این یادداشت آورده است: «نفوذ و استیلای خارجی از عرصه اقتصادی آغاز می‌شود و به عرصه‌های سیاسی منتهی می‌شود. چنانکه نقش شرکت نفت انگلیس، بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی در تحولات تاریخ معاصر ایران و کودتاها و دخالت‌های خارجی از بدیهیات تاریخ است. یک جامعه مدنی با اقتصادی قوی یعنی یک بازار آزاد و مستقل و مشروع و قانونی، می‌تواند ایران را به آن سطح از توسعه ملی برساند که امکان نفوذ خارجی را به حداقل برساند.»

قطعنامه فرمایشی، ‌رویای یک دوره‌ای کردن روحانی و توقف سران در ایستگاه گاز از دیگر عناوین مطالب سیاسی و اقتصادی این شماره از هفته نامه «صدا» است.

در بخش فرهنگی این شماره بازخوانی تغییرات جایزه ادبی جلال و نیز گفتگو با دکتر علی رفیعی به بهانه اجرای نمایش «خاطرات و کابو‌س‌های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی‌خان امیرکبیر» منتشر شده است.

تازه‌ترین شماره هفته‌نامه‌ «صدا» در ۱۰۰ صفحه و به قیمت ۶ هزار تومان منتشر شده است.