وزير جنگ رژيم صهيونيستي به آلمان مي رود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري آلمان ، " مارتين يگر" سخنگوي وزارت امور خارجه آلمان با اعلام اين خبر افزود : " شائول موفاز" وزير جنگ اسرائيل قصد دارد در تاريخ 7 مارس ( 16 اسفند ) راهي برلين شود .

وي در نظر دارد با " فرانتس - يوزف يونگ " وزير دفاع و " فرانك - والتر اشتاين ماير" وزير امور خارجه آلمان ديدار و گفتگو كند .

" يگر " كه در جمع خبرنگاران در برلين سخن مي گفت همچنين تصريح كرد : بهبود مناسبات دوجانبه، مسائل خاورميانه با توجه به پيروزي حماس از محورهاي گفتگوي موفاز با مقامات آلماني است.

به نوشته اين منبع خبري ، ايران و برنامه هسته اي اين كشور نيز از ديگر موضوعات مهم قابل گفتگوي اين مقام صهيونيستي در آلمان خواهد بود.

بر اساس برخي اخبار و گزارش ها " حسني مبارك " رئيس جمهوري مصر نيز قرار است در تاريخ 11 مارس ( 20 اسفند ) به آلمان سفر كند.

دولت ائتلافي آلمان نيز در نظر دارد همانند دولت گدشته اين كشور نقش مهمي در خاورميانه ايفا كند . " آنجلا مركل " صدراعظم آلمان در ديدار اخير خود از سرزمين هاي اشغالي نه ‌تنها از ديدار با نمايندگان مردم فلسطين خودداري كرد، بلكه فلسطينيان را به قطع كمك ‌هاي اقتصادي اروپا تهديد كرد.