۸۰۰ هزار هکتار عکس هوایی از اراضی کشاورزی قزوین تهیه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی قزوین، رضا افلاطونی در کارگاه آموزشی هماهنگی اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی استان که با حضور کارشناسان امور اراضی ۶ استان کشور در جهاد کشاوذزی قزوین برگزار شد اظهارداشت: طرح کاداستر اراضی کشاورزی از سالیان قبل باید اجرا می شد که تاکنون انجام نشده و در قوانین متعدد و مصوب کشور اجرای این طرح تاکید شده و دولت را مکلف به مشخص کردن قانون مالکیت اراضی کشاورزی افراد کرده است.

وی بیان کرد: قانون جامع کاداستر؛ وزارت جهاد کشاورزی را بعنوان متولی اجرای این کار بزرگ تعیین کرده و محوراجرای آن را بر عهده سازمان امور اراضی گذاشته شده که در استان قزوین نیز بخشی از آن در حال اجراست.

افلاطونی بر تعامل، همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی بخصوص منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی در اجرای این طرح تاکید کرد.

رئیس امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اهمیت اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی اظهار داشت: در استان دو نقطه به عنوان پایلوت مشخص شده که طرح کاداستر در آن دو نقطه اجرا می شود که نیاز به تعامل و همکاری کلیه دستگاههای اجرایی است.

افلاطونی تصریح کرد: وجود حریم ها و عوارضی مانند شبکه های مخابراتی، راه، انهار، گاز و کانال های آبیاری که دراراضی کشاورزی وجود دارد یکی از مشکلات اجرای طرح است که این حریم ها باید در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اهیمت اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در اجرای هر چه بهتر این طرح خاطرنشان کرد: زارعان و مالکان در برابر اجرای این طرح مقاومت از خود نشان می دهند که با جلب اعتماد و فرهنگ سازی بین آنها می توان این مشکل را برطرف کرد.

افلاطونی تثبیت مالکیت اشخاص، تثبیت مالکیت دولت نسبت به اراضی دولتی، کاهش تعرض نسبت به اراضی ملی و رفع اختلافات ملکی افراد با هم را از مزایای اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی ذکر کرد.

دوره آموزشی هماهنگی اجرای طرح کاداستر با حضور کارشناسان امور اراضی استانهای قم، البرز، مازندران، گیلان، تهران و قزوین به مدت یک روز در سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان قزوین برگزار شد.