معرفی داوران دومین سوگواره «سرخ و سیاه به رنگ عشق»

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین شاهرودی، علیرضا کریمی صارمی و حسن غفاری به عنوان داوران بخش عکاسی، آثار ارسال شده به دومین سوگواره «سرخ و سیاه به رنگ عشق» را مورد داوری قرار می‌دهند.

علی هاشمی شهرکی، سیدفضل الله طباطبایی و محسن حسن پور داوری بخش تصویرسازی را به عهده گرفتند و بیژن صیفوری و کورش پارسانژاد و مسعود نجابتی داوری بخش پوستر این دوره را به عهده دارند.

علاقمندان به حضور در این سوگواره تا تاریخ ۱۳ آذر ماه مهلت دارند آثار خود را در سایت miladfestival.ir بارگذاری کنند.

دومین سوگواره «سرخ و سیاه به رنگ عشق» از تاریخ ۲۶ آذر تا ۴ دیماه در گالری میلاد واقع در برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.