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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۰

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان:

ترافیك میدان استقلال اصفهان ساماندهی شود

ترافیك میدان استقلال اصفهان ساماندهی شود

اصفهان - رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهرداری اصفهان تمهیدات لازم را برای کمتر کردن مشکلات ترافیکی میدان استقلال شهر در دستور كار قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی پیش از ظهر شنبه در نطق پیش از دستور خود در یكصد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن گرامی‌داشت اربعین سالار شهیدان حضرت حسین‌بن‌ علی (ع) اظهار داشت: این مناسبت در میان شیعیان آن حضرت از اهمیت و ارزش ویژه‌ای برخوردار است و از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران و مورخان شیعه و اهل سنت، مبنای تاریخی چنین بزرگداشتی، ورود اهل بیت به کربلا در اولین اربعین حسینی (سال ۶۱ هجری) و دفن سرهای مطهر شهیدان به ویژه سر مقدس امام حسین (ع) در کنار پیکرهای مطهر آنهاست.

وی در ادامه به‌ روز نیروی دریایی و رشادت‌ها و دلیرمردی‌های دریاداران ارتش میهن اسلامی در دفاع از مرزهای آبی کشور اشاره کرد و گفت: امروز هم به مدد رشادت و جانفشانی دریاداران ارتش و سپاه مرزهای آبی کشور از گزند و جسارت دشمنان در امان است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین روز مجلس و سالروز شهادت حجت‌الاسلام مدرس را یادآور شجاعت، قناعت و بصیرت شهید مدرس در زمان طاغوت و حکومت استبدادی پهلوی دانست و ابراز داشت: شهید مدرس نشان داد هرگز نباید در برابر ظلم و ظالم تسلیم شد.

وی در خصوص دیدار رئیس‌جمهور روسیه، پوتین با رهبر معظم انقلاب درس‌ها و پیام‌های بزرگی داشت، ادامه داد: از جمله این پیامدها می‌توان به اوج خشوع و تواضع این رئیس‌جمهور قدرتمند در برابر رهبر جهان اسلام و دیدار بدون تشریفات او با رهبری اشاره کرد.

امینی در ادامه ضمن قدردانی از شهردار و معاونان وی و مدیران شهرداری و مناطق و سازمان‌ها در راستای پیگیری فعالیت‌های شهرداری به وی‍ژه در حوزه عمرانی گفت: همچنین اقدام شهرداری در خصوص برگزاری مراسم گرامی‌داشت برای هنرمندان و بزرگان هنر شهر اصفهان نیز قابل تقدیر است.

وی نصب تابلوهای حد ترخص شرعی در ورودی‌های شهر اصفهان را نیز امری ضروری دانست و افزود: همچنین ضروری است كه شهرداری اصفهان تمهیدات لازم را برای کمتر کردن مشکلات ترافیکی میدان استقلال در دستور كار قرار دهد.

کد مطلب 2981518

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