ترافیك میدان استقلال اصفهان ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی پیش از ظهر شنبه در نطق پیش از دستور خود در یكصد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن گرامی‌داشت اربعین سالار شهیدان حضرت حسین‌بن‌ علی (ع) اظهار داشت: این مناسبت در میان شیعیان آن حضرت از اهمیت و ارزش ویژه‌ای برخوردار است و از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران و مورخان شیعه و اهل سنت، مبنای تاریخی چنین بزرگداشتی، ورود اهل بیت به کربلا در اولین اربعین حسینی (سال ۶۱ هجری) و دفن سرهای مطهر شهیدان به ویژه سر مقدس امام حسین (ع) در کنار پیکرهای مطهر آنهاست.

وی در ادامه به‌ روز نیروی دریایی و رشادت‌ها و دلیرمردی‌های دریاداران ارتش میهن اسلامی در دفاع از مرزهای آبی کشور اشاره کرد و گفت: امروز هم به مدد رشادت و جانفشانی دریاداران ارتش و سپاه مرزهای آبی کشور از گزند و جسارت دشمنان در امان است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین روز مجلس و سالروز شهادت حجت‌الاسلام مدرس را یادآور شجاعت، قناعت و بصیرت شهید مدرس در زمان طاغوت و حکومت استبدادی پهلوی دانست و ابراز داشت: شهید مدرس نشان داد هرگز نباید در برابر ظلم و ظالم تسلیم شد.

وی در خصوص دیدار رئیس‌جمهور روسیه، پوتین با رهبر معظم انقلاب درس‌ها و پیام‌های بزرگی داشت، ادامه داد: از جمله این پیامدها می‌توان به اوج خشوع و تواضع این رئیس‌جمهور قدرتمند در برابر رهبر جهان اسلام و دیدار بدون تشریفات او با رهبری اشاره کرد.

امینی در ادامه ضمن قدردانی از شهردار و معاونان وی و مدیران شهرداری و مناطق و سازمان‌ها در راستای پیگیری فعالیت‌های شهرداری به وی‍ژه در حوزه عمرانی گفت: همچنین اقدام شهرداری در خصوص برگزاری مراسم گرامی‌داشت برای هنرمندان و بزرگان هنر شهر اصفهان نیز قابل تقدیر است.

وی نصب تابلوهای حد ترخص شرعی در ورودی‌های شهر اصفهان را نیز امری ضروری دانست و افزود: همچنین ضروری است كه شهرداری اصفهان تمهیدات لازم را برای کمتر کردن مشکلات ترافیکی میدان استقلال در دستور كار قرار دهد.