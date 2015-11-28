پليس زنجان، رتبه اول کشور را در پیشگیری از جرائم كسب كرده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ناجا، سردار علیرضا صالحی به نقش رسانه ها در ارائه آموزش های همگانی در زمینه پیشگیری از جرائم اشاره و اظهار داشت:رسانه ها از رسالت و جایگاه عظیمی برخوردار است چرا كه خداوند بلند مرتبه به ارزش قلم قسم یاد كرده است.

وی با اشاره به رویكرد جامعه محوری پلیس و توجه به امر پیشگیری خاطر نشان كرد: تعامل پلیس و رسانه ها باعث تقویت سیاست ها و راهبردهای پیشگیری از جرائم شده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان باتاكید بر اینكه رویكرد اصلی پلیس در امر پیشگیری بر این امر تمركز یافته است تا جرمی اتفاق نیفتد، اظهار كرد: رسانه ها می توانند با امید آفرینی و تشویق، ضد ارزش ها را در جامعه تغییر دهند.

وی با تاكید بر اینكه پیشگیری از جرائم در جامعه حاصل نمی شود مگر با كمك مردم تصریح كرد: فرماندهی انتظامی استان زنجان برابر بررسی های صورت گرفته در هفت ماهه اول سال جاری در سطح كشور رتبه اول را در امر پیشگیری از جرائم كسب كرده است.

بصیرت، مواجهه با آسیب های اجتماعی را آسان می کند

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان نیز با بیان اینكه ماموریت های پلیس نیازمند هوشیاری است، گفت: انسان بصیر در مواجهه با آسیب های اجتماعی عملکرد موفقی دارد.

سرهنگ مراد جعفری گفت: تقوا و پرهیزکاری، شالوده و اساس کار انسان است و ما باید به دنبال تقویت روحیه معنوی، دین مداری و ایجاد انگیزه درونی در خود و دیگران باشیم.

وی بیان داشت: انسان موجودی اجتماعی است و برای برنامه اجتماعی باید نسبت به شاخص های بصیرت اجتماعی آگاهی داشت و اگر یک مدیر نسبت به جامعه پیرامونی خود آگاهی نداشته باشد جامعه دچار آشفتگی و بی نظمی می شود.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان، صفت تقوا را برای تمام مومنان در تمامی مراحل زندگی مورد نیاز دانست و افزود: آدمی همواره باید با عنصر تقوا قرین باشد و هر لحظه فاصله گرفتن از تقوا مساوی با عدم امنیت اخلاقی است.

جعفری در خاتمه با اشاره به اینکه بصیرت افزایی موجب ارتقاء کارایی در مجموعه سازمان ناجا می شود، گفت: در این دوره ها تلاش می شود باورها و اعتقادات دینی در بین کارکنان نیروی انتظامی تعمیق یابد.