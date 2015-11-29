به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره لزوم ترویج مشاغل سبز، اعلام کرد: اقتصاد جهانی در حال حرکت به سمت اقتصاد جهانی سازگار با محیط زیست است و به نظر می رسد این کار از طریق به کارگیری ۱۰ روش عملی تر باشد.

یک راه این است که نوعی انگیزه قوی در تسریع انتقال به یک اقتصاد سبز با مشارکت کارگران و کارفرمایان شکل بگیرد. به عنوان نمونه آفریقای جنوبی از سال ۲۰۱۱ در قالب یک پیمان جمعی در تمام وزارتخانه ها به دنبال توسعه اقتصاد سبز است. اندونزی در حال برداشتن یک گام بزرگ برای ترویج مشاغل سبز است و برزیل هم با کشورهای دیگر برای ترویج توسعه پایدار همکاری می کند.

همچنین می توان از طریق ترویج گفتگوهای اجتماعی فراگیر بین کارگران، کارفرمایان و دولت در تمام سطوح، به سمت اقتصاد سبز حرکت کرد. کارگران و کارفرمایان باید به طور فعال در گفتگوهای اجتماعی در سطح ملی مشارکت داشته و به ارزیابی فرصت ها و حل و فصل چالش های موجود در انتقال به اقتصاد سبز بپردازند.

از سویی طراحی سیاست های توسعه اقتصادی سازگار با محیط زیست می طلبد تا همه برای رسیدن به سیاست های اقتصادی تلاش کنند. اصلاحات مالیاتی زیست محیطی می تواند برای جبران زیان مالی کسانی که تحت تاثیر سرمایه گذاری در مشاغل سبز، جدید و نوآوری قرار می گیرند کمک کند.

تاکنون برخی کشورها از تغییرات آب و هوایی خسارت هایی دیده اند که می توان به بنگلادش و از بین رفتن ۵۶۷ هزار شغل در این کشور در سال ۲۰۰۷ اشاره کرد. همچنین طوفان سال ۲۰۱۲ در نیوجرسی آمریکا به اشتغال ۱۵۰ هزار کارگر خسارت وارد کرد.

پشتیبانی از کسب و کار به ویژه بنگاه های کوچک زودبازده و تعاونی ها می تواند منجر به انعطاف پذیری بنگاه ها و شرکت های بزرگ شود. در این بخش نیز می توان از طریق به کارگیری مشوق های مالی برای ایجاد کسب و کارهای سازگار با محیط زیست تلاش کرد و در اینباره به کارگران و کارفرمایان مشاوره فنی ارائه کرد.

اقتصاد سبز مهارت های جدید نیاز دارد؛ بنابراین یک راهکار این است که باید از وجود کارگران دارای مهارت اطمینان حاصل کرد. گروه های خاصی از کارگران نیاز به ارتقاء مهارت های خود دارند و باید برای حفظ اشتغال خود چیزهای جدیدی یاد بگیرند. جوانان باید قادر به کسب مهارت هایی برای مشاغل سبز و شیوه های کار سبزتر باشند.

در زامبیا یک برنامه مشترک از سوی سازمان ملل با حمایت سازمان بین المللی کار برای ترویج مهارت های کسب و کار و توسعه ساخت مسکن برای خانواده های کم درآمد دنبال می شود. در قالب این پروژه انتظار می رود برای ۵ هزارنفر نیروی ماهر شغل ایجاد شود و تعداد بیشتری از شرکت های کوچک محلی درگیر ساخت و سازهای سازگار با محیط زیست شوند.

مشاغل سبز مطمئن امن هستند و تصویب ایمنی و بهداشت شغلی به همراه انجام اقدامات مناسب می تواند به ایجاد کسب و کار سبزتر و کار بهتر کمک کند. یک راهکار دیگر این است که باید حمایت اجتماعی ارتقا یابد. حمایت اجتماعی یک راه خوب برای بهبود انعطاف پذیری و حفاظت از جمعیت در مقابل اثرات شوک های اقتصادی و زیست محیطی است. همچنین پیش بینی تغییرات و خواسته های بازار کار و ترویج کار مناسب و معقول از طریق توسعه و ترویج گفتگوی اجتماعی نیز قابل توجه است.