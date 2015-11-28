راهکارهای دستیابی به شهر ایرانی- اسلامی بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول طرح مشهد شهر ايرانى - اسلامى ظهر شنبه در نشست تخصصی مشهد۲۰۱۷ و راهکارهای رسیدن به شهر ایرانی-اسلامی که در تالار جلسات شهرداری مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۸۱ نفر نخبه و استعداد برتر در خراسان رضوى هستند كه هر كدام در حوزه تخصصى خود فعاليت مى كنند.

دکتر مصطفی بهزادفر افزود: از اقدامات اخير اين نخبگان مبحث طرح جامع تفصيلى است كه تدوين آن زمان بسيارى را صرف كرده است، اميدواريم در سال ۲۰۱۷ بتوانيم ارائه خوبى داشته باشيم.

وى با اشاره به انعقاد تفاهم نامه اى با بنياد ملى نخبگان جهت استفاده از فرهيختگان در حوزه شهرى ابراز كرد: بحث شهر اسلامى بيش از نيم قرن است كه در ايران مطرح است و در این راستا افراد زیادی در این رابطه دل مشغول دارند.

دکتر بهزادفر ادامه داد: اگر به معمارى هاى تاريخى شهرهاى اصفهان، مشهد، تبريز و شيراز نگاه كنيم چه آنهايى كه بر اثر زلزله از بين رفته و چه آنهايى كه باقى مانده و سعى شده است براى نگاه به آينده مورد بررسى قرار گيرد مبتنى بر بينش خاصى بوده است.

وى گفت: نكته اى كه در معمارى و شهرسازى بايد مورد توجه باشد اين است که چگونه مى توان تبلور جمهوری اسلامی را در آن مشاهده كرد.

وى تاكيد كرد: در همين راستا تلاش كرديم بر مبناى تجربيات به اين مهم بپردازيم كه چگونه مى شود ايده هاى شهر اسلامى را پياده كنيم به همين منظور توجه به معمارى و شهرسازى اسلامى را از چندين جهت مورد مطالعه قرار داديم.

ضرورت انجام مطالعات عملیاتی تا سال ۲۰۱۷

عضو هيئت علمى دانشگاه خيام مشهد نيز در اين نشست اظهار كرد: باتوجه به فرصت اندكى كه تا مشهد ۲۰۱۷ باقى مانده است نمى توان تمام اقدامات را به صورت كامل انجام داد و به نظر بنده اگر در اين فرصت كوتاه اقدامات را تبديل به اسناد قطعى كنيم حداقل مى توانيم آنها را بعد از مشهد ۲۰۱۷ اجرايى كنيم به اين معنا كه در اين يكسال و نيم باقى مانده تنها مطالعات عملياتى را انجام دهيم.

مزدا نوبرى افزود: به منظور نوشتن يك طرح ايده آل نيازمند به يك دستور زبان و الفبايى داريم كه از زمان تشييع پيكر امام رضا (ع) تا به امروز را شامل شود به همين منظور بايد خوانش و اصولى كه در اين چند سال گذشته مرور كرده تا بتوان به دوباره نوشتن طرح شهر مشهد دست پيدا كنيم.

جایگاه عرفان در معماری هنری مغفول مانده است

عضو شوراى اسلامى شهر مشهد نيز در اين جلسه بيان كرد: در متون ايدئولوژيك دو متن اصلى داريم كه شامل قرآن و عترت از زبان عربى است لذا وقتى مى خواهيم آسيب شناسى كنيم اين متون را ابتدا بايد با ريشه اصلى اين زبان ها آشنا شويم.

هراتی گفت: يكى از آسيب هاى جدى ما در دانشكده هاى هنر نبود جايگاهى در هيچ يك از رشته هاى هنرى براى حافظ شناس، مولاناشناس و فردوسى شناس وجود ندارد در نتيجه دانشجوها به لطافت روحى نرسيده و نمى توانند به معمارى هنرى دست پيدا كنند.

اين عضو شوراى شهر در ادامه نماد شهر اسلامى را در معمارى آن دانست و ابراز كرد: هنرمندانى توانسته اند آثار قوى خلق كنند كه عارف بوده و داراى روحيه عاشقانه اى بوده اند.