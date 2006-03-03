تغيير مواضع حماس به عملكرد رژيم صهيونيستي بستگي دارد

به گزارش خبرگزاري "مهر" خالد مشعل به خبرگزاري فرانسه گفت : اين جنبش كه در انتخابات پارلماني اخير فلسطين پيروز شده است كاملا آماده براي تغيير مواضع خود است اما همه چيزبستگي به عملكرد اسرائيل دارد.

مشعل درمورد ميزان آمادگي اين جنبش براي تغيير سياست خودش در قبال اسرائيل گفت : حماس كاملا آماده است دراين مسير قدم بردارد به اندازه اي كه همه چيز هم اكنون به سياست اسرائيل بستگي دارد.

درهمين حال خالد مشعل هم گفت نقش ويژه روسيه در حل و فصل مسئله فلسطين را مورد تاييد قرار مي دهد.

رئيس دفتر سياسي جنبش حماس با تاكيد بر تمايل جدي اين جنبش براي داشتن رابطه و تعامل با جامعه بين المللي ، رژيم صهيونيستي را متهم كرد به طرح نقشه راه پايبند نيست.



خالد مشعل كه امروز براي ديدار با مقامات روسيه وارد اين كشور شده است، گفت : مشكل در موضع حماس نيست، بلكه در موضع اسرائيل است، اين رژيم طرح نقشه راه را رد كرده است.

مشعل افزود: ما بنا به دعوت ولاديميرپوتين رئيس جمهوري روسيه به مسكو آمده ايم تا اوضاع خاورميانه را مورد بحث وتبادل نظر قرار دهيم.

درهمين حال " سرگئي لاوروف " وزير امورخارجه روسيه تصريح كرد : دولت آينده فلسطين به رياست جنبش حماس بايد به تمام توافقنامه هاي امضا شده ميان رهبري سابق تشكيلات خودگردان و اسرائيل احترام بگذارد.

وي در ديدارش با هياتي ازحماس گفت: اميدواريم حماس به عنوان يك قدرت سياسي در پارلمان فلسطين با دستاورد تمام توافقنامه هاي امضا شده سابق تعامل كند.