هوای قم طی سه روز آینده آفتابی است/ وجود غبار صبحگاهی

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هوای امروز، فردا یکشنبه و روز دوشنبه استان قم کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد ملایم خواهد بود.

وی اظهار کرد: سرعت وزش باد امروز ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت، در روز یکشنبه ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت و سرعت وزش باد در روز دوشنبه ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی است.

کارشناس هواشناسی استان قم ادامه داد: حداقل دمای هوای امروز ۶ درجه و حداکثر ۲۰ درجه، حداقل دمای هوا در یکشنبه سه درجه و حداکثر ۱۸ درجه و حداقل دمای هوای در دوشنبه یک درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۱۹ درجه خواهد بود.

وی با اشاره به وجود غبار صبحگاهی طی روزهای آینده در این استان افزود: از روز سه‌شنبه هوای استان قم ابری می‌شود.