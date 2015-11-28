به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید امامی قبل از ظهر شنبه در مصاحبه مطبوعاتی که در ساختمان اداری مسجد مقدس جمکران برگزار شد، اظهار داشت: کنگره بین المللی امام حسین(ع) از سوی مرکز پژوهش‌های مهدویت مسجد مقدس جمکران و عتبه حسینی در کربلای معلی برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: در پی رویکرد جدید مسجد مقدس جمکران، پروژه معرفتی «از حسین(ع) تا مهدی(ع)» کلید خورده و در این جهت کنگره بین المللی امام حسین(ع) در کربلای معلی برگزار می‌شود.

رئیس بنیاد پژوهش و نشر مسجد مقدس جمکران افزود: این کنگره روز شنبه ۲۲ ماه صفر در تالار خاتم الانبیاء حرم امام حسین(ع) برگزار می‌شود.

وی ابراز کرد: از سلسله برنامه‌های دیگر پروژه معرفتی «از حسین(ع) تا مهدی(عج)»، برگزاری بیش از ۱۰ نشست با حضور مراجع عظام تقلید و بزرگان حوزه و دانشگاه بوده است و همچنین نقاشی‌هایی با مضامین عاشورایی و توحیدی عاشورا کشیده شده و در معرض نمایش و عرضه گذاشته شده است.

امامی در این زمینه ادامه داد: در پانوشت این تصاویر نقاشی شده در موکب جمکران به پنج زبان دلایل جهانی شدن قیام امام حسین(ع) نوشته است.

رونمایی از سه جلد کتاب «لقاء الحسین(ع)»

وی عنوان داشت: سه جلد کتاب با عنوان «لقاء الحسین(ع)» شامل مقالات، سخنرانی‌ها و مصاحبه از اندیشمندانی که ایده پروژه معرفتی از امام حسین(ع) تا حضرت مهدی(عج) را داده‌اند، از سوی مسجد مقدس جمکران منتشر شده و در روز اجلاس رونمایی می‌شود.

دبیر کنگره بین المللی لقاء الحسین(ع) تصریح کرد: این کنگره با سخنرانی امین العالم العتبه در افتتاحیه و برگزاری میزگرد و مباحثه و ارائه مقالات بر‌تر کنگره از سوی اساتید پیروزمند، شیخ غالب(عراق)، قشقایی، الراشد و ابراهیمی در پنل صبح و استاد شجاعی و تمیمی و قندی در پنل عصر همراه خواهد بود.

وی اضافه کرد: کنگره بین المللی لقاء الحسین(ع) از ساعت ۹ تا ۱۷ ادامه دارد و در آن آیت الله اراکی و استاد رحیم‌پور ازغدی سخنرانی خواهند داشت.

همایش بین المللی لقاء الحسین(ع) سال آینده برگزار می‌شود

امامی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: درحال حاضر کنگره لقاء الحسین(ع) برگزار می‌شود و در سال آینده همایش بین المللی لقاء الحسین(ع) در سه نقطه کربلای معلا، قم و لندن برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری کنگره بین المللی لقاء الحسین(ع) تأمل اصحاب فکر و اندیشه درخصوص آثار تجمع میلیونی زائران در روز اربعین است.

رئیس بنیاد پژوهش و نشر مسجد مقدس جمکران با اشاره به محورهای اصلی مقالات سفارشی به کنگره ابراز کرد: نقش اربعین در جریان امت اسلامی، بیداری اسلامی و مبارزه با اسلام آمریکایی، ابعاد معرفتی اربعین و بعد تمدنی و ابعاد مهدوی موضوع محورهای مقالات خواهد بود.

وی افزود: علاقمندان حوزوی و دانشگاهی برای حضور در کنگره بین المللی لقاء الحسین(ع) می‌توانند به موکب جمکران مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.