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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۷

۲۲ ماه صفر؛

کنگره بین‌المللی «لقاء الحسین(ع)» در کربلا برگزار می‌شود

کنگره بین‌المللی «لقاء الحسین(ع)» در کربلا برگزار می‌شود

قم - رئیس بنیاد پژوهش و نشر مسجد مقدس جمکران گفت: کنگره بین المللی لقاء الحسین(ع) با هدف تأمل اصحاب فکر و اندیشه در خصوص آثار تجمع میلیونی اربعین، ۲۲ ماه صفر در کربلا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید امامی قبل از ظهر شنبه در مصاحبه مطبوعاتی که در ساختمان اداری مسجد مقدس جمکران برگزار شد، اظهار داشت: کنگره بین المللی امام حسین(ع) از سوی مرکز پژوهش‌های مهدویت مسجد مقدس جمکران و عتبه حسینی در کربلای معلی برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: در پی رویکرد جدید مسجد مقدس جمکران، پروژه معرفتی «از حسین(ع) تا مهدی(ع)» کلید خورده و در این جهت کنگره بین المللی امام حسین(ع) در کربلای معلی برگزار می‌شود.

رئیس بنیاد پژوهش و نشر مسجد مقدس جمکران افزود: این کنگره روز شنبه ۲۲ ماه صفر در تالار خاتم الانبیاء حرم امام حسین(ع) برگزار می‌شود.

وی ابراز کرد: از سلسله برنامه‌های دیگر پروژه معرفتی «از حسین(ع) تا مهدی(عج)»، برگزاری بیش از ۱۰ نشست با حضور مراجع عظام تقلید و بزرگان حوزه و دانشگاه بوده است و همچنین نقاشی‌هایی با مضامین عاشورایی و توحیدی عاشورا کشیده شده و در معرض نمایش و عرضه گذاشته شده است.

امامی در این زمینه ادامه داد: در پانوشت این تصاویر نقاشی شده در موکب جمکران به پنج زبان دلایل جهانی شدن قیام امام حسین(ع) نوشته است.

رونمایی از سه جلد کتاب «لقاء الحسین(ع)»

وی عنوان داشت: سه جلد کتاب با عنوان «لقاء الحسین(ع)» شامل مقالات، سخنرانی‌ها و مصاحبه از اندیشمندانی که ایده پروژه معرفتی از امام حسین(ع) تا حضرت مهدی(عج) را داده‌اند، از سوی مسجد مقدس جمکران منتشر شده و در روز اجلاس رونمایی می‌شود.

دبیر کنگره بین المللی لقاء الحسین(ع) تصریح کرد: این کنگره با سخنرانی امین العالم العتبه در افتتاحیه و برگزاری میزگرد و مباحثه و ارائه مقالات بر‌تر کنگره از سوی اساتید پیروزمند، شیخ غالب(عراق)، قشقایی، الراشد و ابراهیمی در پنل صبح و استاد شجاعی و تمیمی و قندی در پنل عصر همراه خواهد بود.

وی اضافه کرد: کنگره بین المللی لقاء الحسین(ع) از ساعت ۹ تا ۱۷ ادامه دارد و در آن آیت الله اراکی و استاد رحیم‌پور ازغدی سخنرانی خواهند داشت.

همایش بین المللی لقاء الحسین(ع) سال آینده برگزار می‌شود

امامی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: درحال حاضر کنگره لقاء الحسین(ع) برگزار می‌شود و در سال آینده همایش بین المللی لقاء الحسین(ع) در سه نقطه کربلای معلا، قم و لندن برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری کنگره بین المللی لقاء الحسین(ع) تأمل اصحاب فکر و اندیشه درخصوص آثار تجمع میلیونی زائران در روز اربعین است.

رئیس بنیاد پژوهش و نشر مسجد مقدس جمکران با اشاره به محورهای اصلی مقالات سفارشی به کنگره ابراز کرد: نقش اربعین در جریان امت اسلامی، بیداری اسلامی و مبارزه با اسلام آمریکایی، ابعاد معرفتی اربعین و بعد تمدنی و ابعاد مهدوی موضوع محورهای مقالات خواهد بود.

وی افزود: علاقمندان حوزوی و دانشگاهی برای حضور در کنگره بین المللی لقاء الحسین(ع) می‌توانند به موکب جمکران مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

کد مطلب 2981540

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