می خواهیم با چنگ و دندان بالای جدول بمانیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر راه آهن که بعدازظهر امروز شنبه در سالن کنفرانس سازمان لیگ برگزار شد گفت: هر چه بازی ها به نیم فصل نزدیک می شود، جدول لیگ روبه شکل گیری است. این شکل گیری موجب می شود تا بازی ها حساس تر از گذشته دنبال شود. زیرا برخی تیم ها برای تثبیت جایگاهشان در جدول تلاش می‌کنند و برخی نیز برای فرار از جایگاهی که در آن قرار دارند و تیم های میان جدولی نیز تلاش می کنند تا با جمع آوری امتیاز جایگاهشان را در جدول ارتقاء دهند.

وی افزود: ما بازی حساسی را پیش رو داریم و با وجود تغییراتی که در تیم حریف انجام شده با تمام وجود می جنگیم و تنها برای ارائه یک بازی خوب و کسب سه امتیاز به تهران آمدیم تا جایگاه حال حاضرمان را در جدول تثبیت کنیم.

سرمربی تیم استقلال خوزستان در مورد انتقاد برخی کارشناسان که رتبه دوم لیگ برتر را حق استقلال خوزستان نمی داند، خاطرنشان کرد: آنهایی که می گویند ما نباید در این رتبه باشیم، چه دلیلی دارد. ما ۱۲ هفته عالی کار کردیم و همه کارشناسان بر این نظر متحد بودند که تیم ما از نظر فنی عالی بازی کرده است. ما توانستیم ۱۱ هفته گل نخوریم و به اکثر حریفانمان نیز گل بزنیم. بازیکنان ما از نظر فنی در شرایط ایده آلی قرار دارند و ما باید از نظر روحی و روانی روی آنها کار کنیم تا بازیکنان شرایط بهتری به دست آورند و جایگاهمان را حفظ کنند.

ویسی ادامه داد: اگر اتفاق ناگواری نیفتد، ما در این رتبه لیگ باقی خواهیم ماند و اگر هم این اتفاق رخ دهد، عملکرد این تیم جوان تا الان برای مردم خوزستان راضی‌کننده بوده، اما ما در حال حاضر با چنگ و دندان ایستاده ایم و نمی گذاریم که آن اتفاق تلخ رخ دهد و با تمام وجود برای حفظ جایگاهمان می جنگیم.

وی افزود: من زمانی که در تیم فولاد کمک‌مربی بودم، با چند بازیکن جوان توانستیم قهرمان لیگ شویم. در صبا هم هنگامی که فعالیت می کردم توانستیم دوباره با جوان‌گرایی سهمیه آسیا را کسب کنیم. در حال حاضر در استقلال خوزستان هم همین اتفاق در حال رخ دادن است. ما اگر تا نیم فصل بتوانیم در همین جایگاه حضور داشته باشیم شک نکنید که در نیم فصل دوم تمام تلاشمان را به کار می گیریم تا سهمیه آسیایی را کسب کنیم.

سرمربی تیم استقلال خوزستان در خصوص بحران تیم فولاد خوزستان و جایگاه این تیم در جدول رده بندی خاطرنشان کرد: تمام تیم های دنیا زمانی در بحران قرار می گیرند. برای مثال چلسی امسال در بحران قرار دارد و بروسیا دورتموند نیز در سال گذشته عملکرد چندان خوبی نداشت. البته انتظارات از فولاد زیاد است اما امیدوارم این تیم جایگاهش را در جدول ارتقاء دهد. من چون در فولاد نیستم نمی‌دانم که علت عدم نتیجه گیری این تیم چیست، اما امیدوارم کادر این تیم کمک کند تا فولاد بتواند جایگاه خوبش را به دست آورد.

ویسی در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز لقب گواردیولا را به شما می دهند یا خیر؟ اضافه کرد: واقعا نمی دانم. هنگامی که ما بازی‌هایمان را با پیروزی پشت سر می گذاریم فرگوسه و گواردیولا می شویم و وقتی نیز بازیهایمان را می بازیم شعار «حیا کن، رها کن» سر می دهند، اما فعلا که بازی‌هایمان را با پیروزی پشت سر می گذاریم، گواردیولا هستم.

وی در خصوص برنامه تیمش برای نیم فصل گفت: ما نیاز به تقویت داریم، اما دوست دارم که با همین بازیکنان جوان ادامه دهم شاید تنها یکی دو بازیکن را به تیممان اضافه کنیم.

سرمربی تیم استقلال خوزستان در رابطه با انتخاب همرنگ به عنوان داور دیدار تیمش برابر راه آهن توضیح داد: من هیچ موقع به داور بی‌احترامی نکردم این در حالی است که در سه بازی پنالتی‌های ما بعد از دقیقه ۸۰ سوخت و نادیده گرفته شد و اگر آنها را به دست می آوردیم، ۵ امتیاز بیشتر داشتیم که می توانست به جایگاهمان در جدول کمک کند، اما با این حال من هیچ صحبتی نکردم. البته من تا الان آقای همرنگ را ندیده ام، اما امیدوارم سوتی بزند که باعث افتخار کمیته داوران باشد.

ویسی در پایان در خصوص تعطیلی های مکرر تیم اظهار کرد: تعطیلات رسمی هم هنگامی که بیش از حد می شود همه نسبت به آن معترض می شوند، تعطیلات مکرر لیگ نیز آسیب و ضرر خودش را به همراه دارد و برای تیم ملی نیز مضر است.