۵ موکب مازندران در مسیر کربلا برپا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی ظهر شنبه در جلسه مدیریت و ساماندهی زائران اربعین حسینی با گرامیداشت اربعین حسینی یادآور شد: پنج موکب استان در مسیر نجف برای پذیرایی و اسکان زائران اربعین حسینی برپاشده است.

وی بابیان اینکه تاکنون بیش از ۳۰ هزار و ۸۳۸ ویزا برای زائران مازندرانی و گلستانی صادرشده، گفت: از این تعداد بیش از ۲۳ هزار زائر مازندرانی هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران از کمک بیش از ۵۷۰ میلیون ریالی مردم استان برای پشتیبانی از زائران حسینی خبر داد و گفت: همچنین ۳۴۰ دستگاه ماشین نیز از مازندران برای انتقال زائران اربعین حسینی اعزام‌شده است.

یونسی با تأکید بر اینکه تمهیدات لازم برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی اندیشیده شده است، یادآور شد: ساماندهی این سفر معنوی به شکل مطلوبی در حال انجام است.