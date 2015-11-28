آمار دقیقی از معتادان در لرستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا آقامیرزایی ظهر شنبه در کمیته فرهنگی پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان از تهیه شناسنامه جدید شهرستان ها در حوزه اعتیاد و مواد مخدر خبر داد و اظهار داشت: این موضوع در دستور کار شورای مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته است و به فرمانداران سایر شهرستان های استان اعلام شده طی یک پروسه سه ماهه نسبت به تهیه این شناسنامه اقدام کنند.

وی با بیان اینکه عدد و رقم صحیحی از آمار معتادین در استان وجود ندارد عنوان کرد: همکاری نکردن کسانی که به علل مختلف در دام مواد مخدر افتاده اند یکی از دلایل عدم وجود آمار صحیحی در این حوزه است.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان افزود: زمانی که افراد گرفتار در دام اعتیاد بپذیرند اعتیاد یک بیماری است می توانند با معرفی خود به عنوان یک بیمار به تهیه شناسنامه حوزه اعتیاد کمک کنند هر چند برای تهیه این شناسنامه مناطق آسیب خیز شناسایی شده اند.

آقامیرزایی به چاپ ۳۲ هزار جلدی کتابچه پیشگیری از مصرف مواد در استان اشاره کرد و گفت: این کتابچه به منظور آموزش ۳۰ هزار نفر از معلمان سراسر استان در حوزه مبارزه با مواد مخدر تهیه شده است.

وی بر ضرورت توزیع این کتابچه بین تمامی معلمان استان طی ۱۰ روز آینده تاکید کرد و بیان داشت: مدیرکل آموزش و پرورش لرستان طی نامه ای تاکید کند بحث آموزش پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان وظیفه لاینفک سایر معلمان بوده و همه فرهنگیان باید این موضوع را در دستور کار قرار دهند.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان بر لزوم اجرایی شدن مصوبات کمیته فرهنگی پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان تاکید کرد و گفت: لازم است در این کمیته از ظرفیت شورای فرهنگ عمومی استان و همچنین ظرفیت تشکل های دانشجویی استفاده شود.

آقامیرزایی به راه اندازی نمایشگاه دائمی مبارزه با مواد مخدر در خرم آباد اشاره کرد و اظهار داشت: برای این منظور ساختمانی در نظر گرفته شده است که به تعمیرات اساسی نیاز دارد و مطابق مصوبه قبلی کمیته پیشگیری شهرداری خرم آباد موظف شد مبلغ ۵۰ میلیون تومان برای راه اندازی این نمایشگاه تامین کند که تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.

وی استفاده از ظرفیت فضای مجازی در حوزه پیشگیری از مصرف مواد مخدر را کاری ارزشمند دانست و افزود: در سراسر لرستان ۵۲ هزار نفر کارمند وجود دارد که ۳۲ هزار نفر از آن ها در آموزش و پرورش مشغول به کار هستند که طی سال های آینده آموزش سایر کارمندان در حوزه پیشگیری در دستور کار قرار خواهد گرفت.