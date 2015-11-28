به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی ظهر شنبه در دیدار با فرمانده آمادگاه جنوب نیروی دریایی ارتش بیان کرد: در تاریخ زندگی بشر چه در امروز و چه در دوران باستان، هر مملکت و مجموعه ای که بر دریا تسلط پیدا کرده، سیادت جهانی را به دست آورده است و بین سیادت بر دریا و سیادت بر خشکی پیوندی وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر هخامنشیان قدرت فراگیر یافتند به خاطر اشراف به دریا و داشتن نیروی دریایی مجهز در آن زمان بود و در کشورهای اروپایی نیز که در چند قرن اخیر سیادت بر جهان داشته اند آن هایی که بر دریا تسلط فراوان تری داشته اند، موفق تر بوده اند.

نماینده ولی فقیه در فارس بیان کرد: امروز که خدای متعال توفیق داده و انقلاب به پیروزی رسیده و مقام معظم رهبری سکان دار کشور انقلاب اسلامی شده، بحث سیادت بر دریا و آب های نیلگون جهانی در دستور کار ارتش قرار گرفته است و می بینیم که ناوهای ما در دریاها و در دورترین نقاط حضور دارند.

آیت الله ایمانی با بیان اینکه مردان دریا دل ما در طول چند دهه گذشته از انقلاب اسلامی رشادت های زیادی را در دریا از خود نشان داده اند، گفت: ناوگان دریایی توانسته اند کاروان های تجارتی و نفتی مربوط به جمهوری اسلامی ایران را علارغم بازی های سیاسی و نظامی جهان، سالم به مقصد برسانند.

وی افزود: کاروان هایی که با پرچم جمهوری اسلامی ایران و تحت هدایت آن در دریا حرکت کرده اند به نتیجه کار خود نائل شده اند که این نشان از قدرت نیروی دریایی ایران است.

نماینده ولی فقیه در فارس تصریح کرد: نیروی دریایی ایران امروز در آب های آزاد و در زمینه خودکفایی گام های بلندی برداشته است و ناوهایی را داشته که طراحی، ساخت و مدیریت آن به عهده فرزندان انقلابی نیروی دریایی است.

فرمانده آمادگاه جنوب نیروی دریایی ارتش نیز در این جلسه با اشاره به حرکت ۲۰ نفر از دوچرخه سواران نیروی دریایی از شهر سیرجان به سمت شیراز از چهارم آذر، بیان کرد: شش سال متوالی است که این برنامه توسط ورزشکاران و دوچرخه سواران انجام می شود.

ناخدا دوم شهرام منصوری مقدم افزود: یکی از اهداف این حرکت تجلیل از خانواده های معزز شهدای هشت سال دفاع مقدس نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران است.

وی یادآور شد: این دوچرخه سواران در طول مسیر خود با خانواده شهدای نی ریز و فسا نیز دیدار کرده اند.