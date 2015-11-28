«دیلما روسف» سفر خود را به ژاپن و ویتنام لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کیودو، «دیلما روسف» رئیس جمهوری برزیل سفر خود به ژاپن و ویتنام را که برای اوایل ماه میلادی آینده (دسامبر) برنامه ریزی شده بود، لغو کرد.

گفته می شود که دلیل اتخاذ چنین تصمیمی پیروی از دستور کنگره مبنی بر صرفه جویی در هزینه های دولت عنوان شده است.

البته، روسف برای شرکت در نشست «تغییرات اقلیمی» که از روز دوشنبه در شهر «پاریس» پایتخت فرانسه برگزار می شود، عازم این کشور خواهد شد حال آنکه قصدی برای انجام سفر آسیایی خود ندارد.

با دستور کنگره برزیل مبنی بر کاهش ۲.۶ میلیارد دلار از بودجه کشور، دولت روسف از شروع ماه دسامبر به بعد باید دقت بیشتری در صرف هزینه های خود اعمال کند چرا که در رویارویی با یکی از بدترین دوره های رکود اقتصادی، وی مجبور است تا اعتماد شرکت های خارجی را برای تداوم سرمایه گذاری در برزیل جلب کند.