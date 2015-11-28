به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، حجت‌الاسلام سیدمحمود مرویان‌حسینی با بیان اینکه کاهش آسیب‌های اجتماعی در بین هیئت‌های مذهبی مشهود بوده است، اظهار کرد: جریان‌های گوناگون انحرافی با حمایت‌های آن سوی مرزها و با هدف تضعیف کارآمدی هیئت‌های مذهبی، تلاش‌های جدی را آغاز کرده‌اند اما با هدایت‌ها و راهبردهای رهبر معظم انقلاب، تأکیدات مراجع عظام تقلید، ساماندهی توسط خود هیئت‌های مذهبی و ارزش یابی‌هایی که انجام می‌دهیم، این آسیب‌های اجتماعی کمتر شده است.

وی با بیان اینکه آسیب‌های فرهنگی در عزاداری‌ها نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است، ابراز کرد: ما می‌خواهیم این عزاداری‌ها دشمن‌شکن، نشان‌دهنده تجدید پیمان با ولایت فقیه، حرکتی جهادی و نماد دلداری به اهل بیت(ع) باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: فرهنگ جهادی، ارزش‌‌های انقلاب، ایثار و فداکاری در راه ایمان و مکتب و پای کار بودن نظام و ولایت و داشتن روحیه فرهنگ و مدیریت جهادی از جمله محورهایی است که از نگاه بسیجی به وجود آمده است.

وی با بیان اینکه هیئت‌های مذهبی خود یک عرصه حرکت بسیجی در راه کمک به آرمان‌های مکتب اهل بیت(ع) در طول قرن‌های گذشته بوده‌اند، افزود: هیئت‌های مذهبی به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی گسترده‌ترین شبکه مردمی رایگان با ادبیات دینی در اقصی نقاط کشور و بین اقشار گوناگون بوده‌اند.

حجت‌الاسلام مرویان‌حسینی قدرت نرم پیروان اهل بیت(ع) را در زیارت روز اربعین، نشان اقتدار و عزت ارزش‌های اسلامی دانست و بیان کرد: این قدرت نرم محصول تلاش‌ها و فعالیت‌های ارادتمندان اهل بیت(ع) در هیئت‌ های مذهبی بوده است.