لغو پرواز بیرجند- تهران و بالعکس/ کمبود ناوگان علت لغو پروازها

هادی سلامی در گفت‌وگو با مهر، اظهارکرد: این پروازها مربوط به شرکت هواپیمایی ماهان بوده است.

وی عنوان کرد: پروازهای ساعت ۱۴ و ۵۰ دقیقه تهران – بیرجند و ۱۷ و ۱۰ دقیقه بیرجند – تهران این شرکت، به دلیل کمبود ناوگان لغو شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان‌جنوبی تصریح کرد: کمبود ناوگان هم به این دلیل رخ داده است که شرکت ماهان از هواپیماها خود برای جابجایی زائران در ایام اربعین استفاده می‌کند.

سلامی با بیان اینکه پروازهای استان توسط دو شرکت ایران‌ایر و شرکت ماهان انجام می‌شود، ادامه داد: به دلیل کمبود قطعات، در طی سال گذشته فشارهای زیادی واردشده تا از پروازهای بیرجند کم شود.

وی با بیان اینکه با همکاری استاندار و مذاکراتی که انجام‌شده اجازه کاهش پروازهای استان را نداده‌ایم، تصریح کرد: مشکلات پروازی استان را می‌توانیم با پرواز چارتر حل کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون در هفته ۱۰ پرواز از فرودگاه بیرجند و دو پرواز از فرودگاه طبس داریم، بیان داشت: این تعداد پرواز مکفی استان نیست و تلاش می‌کنیم بعد از برداشتن تحریم‌ها تعداد پرواز های استان را افزایش دهیم.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه حدود ۱۸ شرکت خصوصی هواپیمایی در کشور فعالیت دارند، بیان داشت: درصورتی‌که بتوانیم زمینه فعالیت تعدادی از این شرکت‌ها را در استان داشته باشیم برای مواقعی که مشکلی پیش می‌آید می‌توان جایگزین کرد.