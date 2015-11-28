به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادی فر در نشستی با اصحاب رسانه که ظهر امروز شنبه با موضوع نقش رسانه ها در پیشگیری از جرائم انتخاباتی در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: انتخابات در جامعه ما نماد مشارکت و دلبستگی مردم به آرمان های انقلاب و تداوم راه شهیدان است و اکنون جبهه جدیدی برای ما در دفاع از حرم امامان معصوم(ع) گشوده شده و امروز ما پاسدار و ادامه دهنده این راه هستیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه با اشاره به نقش مهم و تاثیرگذار رسانه ها در شورآفرینی انتخابات افزود: رسانه ها از قدرتهای اجتماعی محسوب و روز به روز گستره فضای مجازی بیشتر می شود.

وی تاکید کرد: رسانه ها مراقب باشند که مطالب منتشره از سوی آنها خوراک رسانه های بیگانه نشود و بدون جانبداری از حزب، گروه و دسته خاصی در شورآفرینی انتخاباتی کمک و امید دشمنان را به یاس تبدیل کنند.

مرادیفر بر ایجاد تلطف فضای انتخاباتی تاکید کرد و گفت: رسانه ها مراقب هجمه های دشمنان و زمینه ساز حضور مردم در پای صندوق های رای باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه از اصحاب رسانه خواست تا با اعتقاد راسخ به آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قلم بزنند.

وی در پایان گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران از نعمت هدایت رهبری امام خامنه ای برخوردار است.