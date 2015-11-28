به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر استقلال خوزستان در هفته دوازدهم لیگ، ضمن بیان مطلب فوق گفت: این بازی مانند سایر بازی‌های لیگ، حساس و مهم است چرا که با تیم مدعی استقلال خوزستان بازی داریم. البته راه‌آهن نشان داده است که در روزهای سخت، بهتر عمل می‌کند.

وی افزود: من در این ۱۲ سالی که چه به عنوان بازیکن و چه به عنوان مربی در این باشگاه حضور داشتم، می‌دانم که راه‌آهن مرد روزهای سخت است. امیدوارم در بازی فردا نیز هر دو تیم بازی زیبایی را از خودشان ارائه دهند. البته امیدوارم که بتوانیم با ارائه یک بازی زیبا و خوب، سه امتیاز حیاتی این دیدار را کسب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن در خصوص قرارداد بلندمدتش با باشگاه راه‌آهن، افزود: از روزی که من به این باشگاه آمدم، قرار بود که به صورت بلندمدت قرارداد ببندیم؛ البته من واقعاً فکر نمی‌کردم که در این شرایط، باشگاه چنین تصمیمی بگیرد. من باید از هیات مدیره تشکر کنم که این اعتماد را به من کردند و آنها کاری کردند که زحمت بیشتری بکشم؛ این تمدید قرارداد موجب شد تا تمرکز بیشتری بدست آورم و کار را پیش ببرم.

وی خاطرنشان کرد: این کار باشگاه راه‌آهن موجب شد تا با تمرکز بیشتری کار را دنبال کنم و به دنبال سرمربی باشگاه راه‌آهن باشم. امیدوارم این کار الگویی برای سایر باشگاه‌ها باشد، زیرا ثبات کاری، مساله مهمی محسوب می‌شود.

تارتار در رابطه با برنامه‌اش برای نیم فصل تصریح کرد: فعلاً تمرکزم روی بازی‌های آینده است و نمی‌خواهم تمرکز حاکم بر تیمم از دست برود و فکر می‌کنم در همان نیم فصل بازیکنان مد نظرم را اعلام کنم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جایگزینی برای حمیدرضا علی‌عسگری در نظر دارید؟، گفت: حمیدرضا علی‌عسگری، محسن ایران‌نژاد، علیرضا محمد و قاسمی بازیکنان مصدوم ما هستند که البته باید ببینیم تا نیم فصل چه اتفاقاتی رخ می‌دهد و شرایط چگونه رقم می‌خورد.

سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن در رابطه با بازی‌های آینده تیمش برابر پرسپولیس و سپاهان، خاطرنشان کرد: راه‌آهن ثابت کرده مرد روزهای سخت است و شرایط میزبانی برای ما فرقی نمی‌کند؛ در هر مسابقه فقط به دنبال کسب سه امتیاز هستیم و نگرانی خاصی نداریم زیرا به خوبی موقعیت‌سازی می‌کنیم و وقتی تیم ما به خوبی روی دروازه‌ حریف، موقعیت خلق می‌کند یعنی تیم خوبی است.

وی در خصوص اینکه آیا از فیروز کریمی مشورت می‌گیرید یا خیر؟، اظهار کرد: طبیعی است هر باری که همدیگر را می‌بینیم، در خصوص فوتبال با هم صحبت کنیم و من نظرات ایشان را می‌گیرم و او هم نظرات من را می‌شنود. البته من از همه کمک می‌گیرم چون ابتدای راه مربیگری هستم و نظر هر کسی که بتواند در ادامه راه کمکم کند، برایم محترم است.

تارتار در ادامه اضافه کرد: فیروز کریمی در حال حاضر در کرج مدیر فنی یک تیم لیگ دو بوده که تیمش نیز در حال حاضر صدرنشین است. من خیلی وقت است که او را ندیده‌ام، اما او حالش خوب است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فکر نمی‌کنید حضور برادران محمدی در برنامه ۹۰ باعث افت این دو بازیکن شده است؟، تاکید کرد: این‌گونه نیست، بازیکنان جوان انگیزه دارند و با روحیه بالایی، کارشان را دنبال می‌کنند اما اتفاقی که یک بازیکن به برنامه ۹۰ می‌رود و عادل فردوسی‌پور همه ریزه‌کاری‌هایش را درمی‌آورد، این چندان نمی‌تواند جالب باشد. حضور در برنامه ۹۰ کار را سخت‌تر و برای بازیکن وظیفه را سنگین‌تر می‌کند. اما برادران محمدی بازیکنان خوبی هستند و امیدوارم که بتوانند بهتر عمل کنند.

سرمربی تیم فوتبال راه‌‌آهن تهران در پایان در رابطه با داوری‌های مسابقات لیگ برتر گفت: من تصمیم گرفته‌ام در خصوص اشتباهات داوری حرفی نزنم.