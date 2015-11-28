۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۶

فراخوان ارسال فیلم وعکس اربعین در بخش بین الملل سوگواره «مهرمحرم»

زائران اربعین برای ارسال فیلم و عکس اربعین برای شرکت در بخش بین الملل سوگواره «مهر محرم» فراخوان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالجاری با هدف ترویج و تشویق تولید و نشر محتوای فرهنگی دیجیتال عاشورایی در فضای مجازی، اقدام به برگزاری نخستین مسابقه بین المللی فیلم و عکس "مهر محرم" کرده است که راهپیمایی عظیم اربعین حسینی(ع) و بازسازی عتبات عالیات از مهم ترین عناوین داوری بخش بین الملل این سوگواره هستند.

بر اساس این فراخوان متقاضیان ارسال آثار هنری به این سوگواره برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به تارنمای mehrmoharram.ir مراجعه کنند.

مهناز قربانی مقانکی

