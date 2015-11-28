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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۶

۲۳ تا ۲۹ آذرماه؛

دهمین نمایشگاه کتاب استان بوشهر برپا می‌شود

دهمین نمایشگاه کتاب استان بوشهر برپا می‌شود

بوشهر - مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر گفت: دهمین نمایشگاه کتاب استان بوشهر ۲۳ تا ۲۹ آذرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین رزمجو ظهر شنبه در نشست هماهنگی برگزاری دهمین نمایشگاه کتاب استان بوشهر اظهار داشت: ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در این راستا باید طرح‌های مختلف انجام شود.

وی برگزاری نمایشگاه کتاب را به عنوان یکی از راهکارهای مهم در راستای ترویج فرهنگ کتاب دانست و ادامه داد: با هماهنگی‌های صورت گرفته، دهمین نمایشگاه کتاب استان بوشهر ۲۳ تا ۲۹ آذرماه برگزار می‌شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با تاکید بر لزوم مشارکت و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر برای برگزاری نمایشگاه کتاب، اضافه کرد: برپایی این نمایشگاه یکی از اتفاقات مهم فرهنگی در استان است که باید تلاش کنیم با کیفیت بالایی برگزار شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر همکاری نهادها و سازمان‌های علمی، فرهنگی و آموزشی استان در برپایی این نمایشگاه، باید شرایط مناسبی برای بازدید اقشار و گروه های مختلف مردم از این نمایشگاه نیز فراهم شود.

حجت‌الاسلام رزمجو تصریح کرد: یکی از عوامل رونق نمایشگاه‌های کتاب، حضور دانشجویان و دانش‌آموزان در نمایشگاه است که باید شرایط حضور برای این اقشار فراهم شود.

وی به سابقه فرهنگی استان بوشهر به ویژه در عرصه کتاب اشاره کرد و افزود: یکی از اولویت‌های حوزه کتاب در استان بوشهر اجرایی کردن طرح پایتخت کتاب است.

کد مطلب 2981592

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