به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین رزمجو ظهر شنبه در نشست هماهنگی برگزاری دهمین نمایشگاه کتاب استان بوشهر اظهار داشت: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در این راستا باید طرحهای مختلف انجام شود.
وی برگزاری نمایشگاه کتاب را به عنوان یکی از راهکارهای مهم در راستای ترویج فرهنگ کتاب دانست و ادامه داد: با هماهنگیهای صورت گرفته، دهمین نمایشگاه کتاب استان بوشهر ۲۳ تا ۲۹ آذرماه برگزار میشود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با تاکید بر لزوم مشارکت و همکاری همه دستگاههای اجرایی استان بوشهر برای برگزاری نمایشگاه کتاب، اضافه کرد: برپایی این نمایشگاه یکی از اتفاقات مهم فرهنگی در استان است که باید تلاش کنیم با کیفیت بالایی برگزار شود.
وی اضافه کرد: علاوه بر همکاری نهادها و سازمانهای علمی، فرهنگی و آموزشی استان در برپایی این نمایشگاه، باید شرایط مناسبی برای بازدید اقشار و گروه های مختلف مردم از این نمایشگاه نیز فراهم شود.
حجتالاسلام رزمجو تصریح کرد: یکی از عوامل رونق نمایشگاههای کتاب، حضور دانشجویان و دانشآموزان در نمایشگاه است که باید شرایط حضور برای این اقشار فراهم شود.
وی به سابقه فرهنگی استان بوشهر به ویژه در عرصه کتاب اشاره کرد و افزود: یکی از اولویتهای حوزه کتاب در استان بوشهر اجرایی کردن طرح پایتخت کتاب است.
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