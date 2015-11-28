کشته شدن ۸ هزار پاکستانی در حوادث تروریستی ۵ سال اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دویچه وله»، طبق آمار و اطلاعات وزارت کشور پاکستان تعداد کشته شدگان در حوادث تروریستی در ۵ سال اخیر ۸ هزار نفر است که از این میان ۵۵۳۲ نفر نیروهای دولتی و ۳۱۵۷ نفر نیروهای امنیتی هستند.

تعداد افراد زخمی شده در این حوادث تروریستی مشتمل بر ۱۰۱۹۸ شهروند غیر نظامی پاکستان و ۵۹۸۸ نفر نیز نیروهای نظامی این کشور هستند.

علاوه براین در عملیات مسلحانه پلیس با گروهای نظامی و شبه نظامی نیز ۳۷۵۹ تروریست و شبه نظامی کشته شدند که در این میان بعضی از کشته شدگان مربوط به کشورهای خارجی هستند.

در حال حاضر نیز عملیات نظامی در منطقه نیمه خودمختار «خیبرپختونخواه» در حال اجرا است که طی آن نیز ۱۴۸۷نیروی امنیتی این کشور کشته و ۲۲۲۴ نفر نیز زخمی شده اند، اما در طول ۵ سال گذشته این رقم به نصف کاهش پیدا کرده است.

هم چنین در درگیری های موجود بین نیروهای امنیتی و شبه نظامیان در مرز افغانستان و پاکستان نیز ۱۴۷۰ نفر کشته شدند که می تون دریافت در طی پنج سال گذشته ۷۰ درصد کشته شدگان شهروندان پاکستانی در حملات تروریستی خارج از مناطق قبیله ای و در شهر ها و روستاهای این کشور صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که با شروع عملیات «ضرب عضب» در پاکستان عملیات های تروریستی در مناطق قبایلی این کشور تا حدود زیادی تحت کنترل در آمده است.