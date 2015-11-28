سینما بهمن قزوین به مردم جایزه داد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق طرحی که از ۱۴ آبان ماه در سینما بهمن قزوین برگزار شد، مخاطبان دو سانس صبح سینما برای دریافت جوایزی ویژه در قرعه کشی شرکت داده شدند. این طرح با هدف جذب مخاطب بیشتر در سینما بهمن قزوین که از سینماهای حوزه هنری است، اجرا می‌شود.

این مراسم طبق اعلام قبلی پنجشنبه ۵ آذرماه ساعت ۱۸ در سالن اصلی سینما بهمن قزوین با اجرای سعید عاشقی شاعر قزوینی و حضور شرکت کنندگان برگزار شد. در بخشی از این مراسم، اسکندر نادری پور مدیر امور سینمایی استان چند دقیقه برای حضار صحبت کرد.

وی پس از خیرمقدم به سینمادوستان این شهر، اشاره به برخی از مشکلات سینماها و به خصوص سینماهای قزوین از استقبال مردم از طرح قرعه کشی و مشارکت تماشاگران در سانس های اول و دوم صبح سینما، تشکر کرد. در بخش دیگری از این مراسم، نمایشی طنز روی صحنه رفت.

پایان بخش این جشن، مراسم قرعه کشی و اهدای جوایز با حضور شرکت کنندگان بود. امیدرضا بهرامی، معصومه دوستی و فایزه عبداللهی به عنوان نفر اول تا سوم معرفی شدند. این مراسم هر ماه با حمایت حامیان مالی و مدیریت سینما بهمن برگزار می‌شود.