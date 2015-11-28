  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۵

برگزاری کنگره سراسری ۲ هزار شهید هنرمند در تهران

برگزاری کنگره سراسری ۲ هزار شهید هنرمند در تهران

کنگره سراسری ۲ هزار شهید هنرمند اواخر دی ماه سال جاری با مشارکت سازمان بسیج مستضعفین، بسیج هنرمندان و تعدادی دیگر از نهادهای مختلف در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره سراسری ۲ هزار شهید هنرمند در رشته های سینما، تئاتر، سینما، هنرهای تجسمی، موسیقی، عکس، شعر و ادبیات  اواخر دی ماه سال جاری با مشارکت سازمان بسیج مستضعفین، بسیج هنرمندان و تعدادی دیگر از نهادها در تهران برگزار می شود.

گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هنرمند و مرور زندگی این شهدای گرانقدر و درس گرفتن از دیدگاه‌ها و پایداری آن‌ها، معرفی هنرمندان شاخص انقلاب اسلامی، تبیین و تعریف روشن‌تر مفاهیم هنر انقلاب اسلامی، تقویت پیوند و همگرایی هنرمندان جامعه با خانواده شهدا و اهداف والای شهیدان، ترویج فرهنگ ایثار  و شهادت و معرفی الگوهای شهید هنرمند به جامعه هنری، تبیین فرهنگ دفاع مقدس و ارائه الگوهای درست و ایده‌آل از سبک زندگی ملهم از فرهنگ شهادت طلبی، تجدید میثاق و بیعت با آرمان‌ها و اهداف مقدس شهدا،  تجلیل از فرهنگ صبر و استقامت با نگاه به اهمیت تکریم خانواده شهیدان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین جامعه هنری و هنرمندان، رسالت هنر و هنرمندان در تبیین فرهنگ شهادت، جایگاه متعالی هنرمندان شهید به عنوان پیام رسانان جاودان و همیشگی تاریخ، خاطره پژوهی شهدای هنرمندان و ثبت آن‌ها در حافظه نسل امروز، مستندسازی تصویری و مکتوب یاد و خاطره شهدای هنرمند و معرفی آن‌ها به جامعه هنری کشور با هدف الگو دهی و الگوسازی، وسعت دادن به آگاهی‌ها و اطلاعات افکار عمومی و طیف‌های مختلف مردم از هنرمندان و تبیین مشارکت مستمر این قشر در فرازهای مهم انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، گردآوری بانک اطلاعاتی و دائرةالمعارفی از شهدای هنرمند و هنرمندان شهید، تکریم مقام خانواده‌های شهدا و شناسایی و معرفی شهدای هنرمند خارج از کشور به مثابه نمادهای اقتدار فرهنگی کشور و چراغ های فروزان برای معرفی انقلاب اسلامی در کشورهای دیگر اهداف اصلی کنگره ۲ هزار شهید هنرمند عنوان شده است.

به منظور ایجاد نگاهی ویژه و اختصاصی به هنر انقلاب براساس تخصص‌ها و حوزه‌های مختلف در آستانه و همزمان با کنگره بزرگ شهدای هنرمند ده‌ها برنامه دیگر از سوی ستاد برگزاری کنگره پیش‌بینی شده است که در دهه سوم دی‌ماه به اجرا در می‌آید.

کد مطلب 2981601
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها