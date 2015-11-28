برگزاری کنگره سراسری ۲ هزار شهید هنرمند در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره سراسری ۲ هزار شهید هنرمند در رشته های سینما، تئاتر، سینما، هنرهای تجسمی، موسیقی، عکس، شعر و ادبیات اواخر دی ماه سال جاری با مشارکت سازمان بسیج مستضعفین، بسیج هنرمندان و تعدادی دیگر از نهادها در تهران برگزار می شود.

گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هنرمند و مرور زندگی این شهدای گرانقدر و درس گرفتن از دیدگاه‌ها و پایداری آن‌ها، معرفی هنرمندان شاخص انقلاب اسلامی، تبیین و تعریف روشن‌تر مفاهیم هنر انقلاب اسلامی، تقویت پیوند و همگرایی هنرمندان جامعه با خانواده شهدا و اهداف والای شهیدان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی الگوهای شهید هنرمند به جامعه هنری، تبیین فرهنگ دفاع مقدس و ارائه الگوهای درست و ایده‌آل از سبک زندگی ملهم از فرهنگ شهادت طلبی، تجدید میثاق و بیعت با آرمان‌ها و اهداف مقدس شهدا، تجلیل از فرهنگ صبر و استقامت با نگاه به اهمیت تکریم خانواده شهیدان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین جامعه هنری و هنرمندان، رسالت هنر و هنرمندان در تبیین فرهنگ شهادت، جایگاه متعالی هنرمندان شهید به عنوان پیام رسانان جاودان و همیشگی تاریخ، خاطره پژوهی شهدای هنرمندان و ثبت آن‌ها در حافظه نسل امروز، مستندسازی تصویری و مکتوب یاد و خاطره شهدای هنرمند و معرفی آن‌ها به جامعه هنری کشور با هدف الگو دهی و الگوسازی، وسعت دادن به آگاهی‌ها و اطلاعات افکار عمومی و طیف‌های مختلف مردم از هنرمندان و تبیین مشارکت مستمر این قشر در فرازهای مهم انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، گردآوری بانک اطلاعاتی و دائرةالمعارفی از شهدای هنرمند و هنرمندان شهید، تکریم مقام خانواده‌های شهدا و شناسایی و معرفی شهدای هنرمند خارج از کشور به مثابه نمادهای اقتدار فرهنگی کشور و چراغ های فروزان برای معرفی انقلاب اسلامی در کشورهای دیگر اهداف اصلی کنگره ۲ هزار شهید هنرمند عنوان شده است.

به منظور ایجاد نگاهی ویژه و اختصاصی به هنر انقلاب براساس تخصص‌ها و حوزه‌های مختلف در آستانه و همزمان با کنگره بزرگ شهدای هنرمند ده‌ها برنامه دیگر از سوی ستاد برگزاری کنگره پیش‌بینی شده است که در دهه سوم دی‌ماه به اجرا در می‌آید.