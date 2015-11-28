۲۸ هزار ليتر محموله نفتی قاچاق در نظرآباد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان البرز، سرهنگ علی سليمانی اظهار کرد: ماموران پاسگاه انتظامی نجم آباد شهرستان نظرآباد حين کنترل خودروهای عبوری به يک دستگاه کاميون کشنده مظنون شدند.

وی ادامه داد: ماموران پس از متوقف كردن كاميون مذکور، در بررسی از آن ۲۸ هزار و ۷۰۰ ليتر گازوئيل قاچاق کشف كردند.

جانشين انتظامی شهرستان نظرآباد خاطرنشان کرد: در اين عمليات خودرو حامل قاچاق توقيف و روانه پارکينگ شد، راننده خودرو دستگير و پس از تشکيل پرونده جهت سير مراحل قانونی تحويل مراجع قضايی شد.

سرهنگ سليمانی در پایان گفت: همواره مبارزه با قاچاق کالا يکی از اولويت های مهم پليس استان است و اين موضوع به طور ويژه در دستور کار اين پليس قرار دارد.