رکوردجهانی تهران درساخت مترو/ریشه یابی فروش اندک شهرونددر منطقه۱۱

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در مراسم افتتاح ۶۳ پروژه فرهنگی، ورزشی، ترافیکی، عمرانی، خدمات شهری و زیست محیطی منطقه ۱۱ که با حضور جمعی از اعضای شورای شهر پایتخت، معاون پارلمانی وزارت ورزش، پیشکسوتان کشتی کشور و مدیران ارشد شهرداری برگزار شد، با بیان اینکه خوشبختانه زیرساخت های بسیار خوب و قابل توجهی در گذشته در شهر تهران به خصوص در منطقه ۱۱ اتفاق افتاده است، ادامه داد: امروز شاهد گسترش خطوط حمل و نقل عمومی به خصوص مترو و بی. ار. تی در این منطقه هستیم.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۴ ساخت هر کیلومتر مترو درپایتخت ۲۳۰ میلیارد تومان برای شهرداری هزینه داشته است، تاکید کرد: با تمام مشکلات اقتصادی که شهرداری با آن روبرو است اما فعالیت عمرانی همانند گذشته در پایتخت در حال انجام است. باید اعلام کنم بیش از ۶۰۰ کارگر هم اکنون در زیر زمین شهر تهران در حال خدمت هستند.

قالیباف همچنین بیان کرد: امسال و سال گذشته توسعه خطوط مترو در اولویت برنامه های شهرداری قرار داشته است. در دنیا ساخت سالی ۲۵کیلومتر مترو یک رکورد است که شهرداری پایتخت به این رکورد دست یافته است.

شهردار تهران با بیان اینکه متاسفانه میزان فروش فروشگاه شهروند در این منطقه سقف پایینی دارد، گفت: از ۱۷ ربیع الاول تدبیری خواهد شد که فروشگاه های شهروند پایین خیابان میدان انقلاب تخفیفات گسترده ای در بحث پوشاک و مواد غذایی به شهروندان ارایه کند.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز خانواده شهدا و به خصوص مادران شهیدی که در این مراسم حضور دارند و مایه خیرو برکت هستند، افزود: همه ما به خصوص بنده باید باورمان شود که مدیون شهدا، امام شهدا و مردم هستیم.

قالیباف افزود: در حال حاضر باید از ظرفیتی که مردم در اختیار ما گذاشته اند برای خدمات رسانی برای آنان استفاده کنیم و گره گشا باشیم.

شهردار تهران با اشاره به اینکه تکلیف گرایی و مسئولیت پذیری از فرهنگ اربعین است، تصریح کرد: اگرمی خواهیم ارتباطی با فرهنگ اربعین داشته باشیم هیچ وظیفه ای جز کارکردن برای مردم نداریم.

وی تاکید کرد: به شهروندان تهرانی قول می دهم با تمام فراز و نشیب هایی که در پیش رو داشته و داریم از تلاش، کار و فعالیت صادقانه خود نمی کاهیم.