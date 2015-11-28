اشرافیت کامل ماموران گذرنامه بر ورود و خروج زائران در مرز مهران

سردار علی دولتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیچ زائری نمی تواند بدون ویزا و گذرنامه از مرز مهران خارج شود چراکه ماموران گذرنامه بر گیت های ورودی و خروجی در مرز اشراف کامل دارند.

وی بیان داشت: خوشبختانه هم اکنون روال عادی تردد در مرز مهران در جریان است و روزانه بالغ بر ۱۲۰ هزار زائر از مرز مهران تردد می کنند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه در حال حاضر ترافیک در شهر مهران روان است، تصریح کرد: قرار است کنسولگری عراق در مهران برای صدور زائران بدون ویزا در مرز مهران مستقر شود.

وی عنوان کرد: با این حال به زائران توصیه می کنیم برای جلوگیری از معطل نشدن حتما از مبدا حرکتی ویزا دریافت کنند چراکه اجازه خروج به هیچ زائری بدون ویزا داده نمی شود.

دولتی در خاتمه با اشاره به امنیت و نظم در مرز مهران اظهار داشت: نیروی انتظامی در همه رده های انتظامی در حال خدمات رسانی به زائران برای برقرای نظم و امنیت است.