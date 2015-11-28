دهمین عمل پیوند قلب در شمال شرق کشور انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، رئیس تیم پیوند قلب و ریه این دانشگاه گفت: عمل پیوند قلب بر روی یک زن ۴۴ ساله مبتلا به نارسایی قلبی مادرزادی که از سه سال گذشته به علت تشدید بیماری کاندید پیوند قلب شده بود، صورت گرفت.

دکتر رضا باقری اظهار کرد: قلب پیوندی این بیمار از مردی ۳۰ ساله به نام مرتضی ارعشی که به علت سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود، در مرکز دیالیز و پیوند اعضاء منتصریه مشهد دریافت و در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد به بیمار پیوند زده شد.

همچنین رئیس بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (ع) مشهد حال عمومی بیمار را مطلوب دانست و اظهار کرد: در حال حاضر بیمار در بخش مراقبت های ویژه این مرکز دوران نقاهت را طی می کند و پس از ۱۵ تا ۲۰ روز از بیمارستان مرخص خواهد شد.

دکتر محمد عباسی تشنیزی افزود: روند پیوند قلب زمانی آغاز می شود که بیمار با نارسایی قلبی پیشرفته به مرکز پیوند قلب مراجعه می کند و توسط متخصص قلب ارزیابی می شود و اگر واجد شرایط بود در لیست انتظار پیوند قرار می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: نارسایی قلبی ممکن است در اثر بیماری عروق کرونری، بیماری های مادرزادی قلب، عفونت ویروسی قلب، بیماری های دریچه ای و ماهیچه های قلب بوجود آید.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد قطب فعال پیوند اعضاء از بیماران مرگ مغزی در شمال شرق کشور به شمار می رود، در حال حاضر عمل های پیوند کلیه، قلب، قرنیه، پوست، کبد و مغز استخوان در این دانشگاه انجام می شود.