تامین معیشت فرهنگیان ۵۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی حسینی ظهر شنبه در جلسه با مدیر و کارکنان اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین اظهارداشت: همه کسانی که در ساخت مدرسه مشارکت دارند در ثواب تربیت اندیشمندان و فرهیختگان شریک می شوند و در این کار خداپسندانه و ماندگار نامشان ثبت و ضبط می شود.

نماینده قزوین درمجلس شورای اسلامی بیان کرد: درآموزش و پرورش باید به نحوه تربیت نیروی انسانی توجه کنیم و عقب ماندگی در این بخش را جبران کنیم.

تامین نیاز معیشت فرهنگیان ۵۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

حسینی تصریح کرد: اگر بخواهیم به نیازهای معلمان به معنای واقعی رسیدگی کنیم به اعتباری بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد تومان نیاز داریم اما با سختی و مشکلات فراوان و در خوش بینانه ترین حالت میتوانیم ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین کنیم و هنوز کمبودها فراوان است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ماده ۱۸۰ که در اختیار نمایندگان قرار دارد متاسفانه از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۷۵ درصد اعتبارات این بخش برای طرح های عمرانی ملی داده شد اما ما بر ساخت و ساز در مدارس تاکید داشتیم.

وی اضافه کرد: برای پیش بینی اعتبار لازم در بودجه باید قبل از شهریور ماه مدیران طرح را ارائه کنند تا بتوانیم بودجه لازم را بگیریم و امیدواریم در این حوزه برای رتبه بندی معلمان نیز بتوانیم عملیاتی کنیم.

حسینی تصریح کرد: آموزش و پرورش باید اولویت ما باشد تا تربیت نیروی انسانی بدرستی صورت گیرد و آینده کشور تضمین شود.