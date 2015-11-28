به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در دومین کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی که در دانشگاه تهران در حال برگزاری است، گفت: امروز، روز پرکاری را در سازمان داشتم. قرار است بودجه سال ۹۵ فردا در هیات وزیران به رأی‌گیری گذاشته شود.

وی افزود: پیش از آمدن به این کنفرانس با وزیر امور اقتصاد و دارایی تماس گرفتم تا در خصوص رقم مالیاتی که در نظر گرفتیم اطمینان حاصل کنم تا فردا در جلسه هیات وزیران مخالفتی با این موضوع صورت نگیرد و نگویند این میزان زیاد است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تصریح کرد: اکنون با رکود اقتصادی مواجهیم در حالی که نگاه های زیادی انتظار می کشند تا کمبودها را جبران کنیم.

نوبخت با بیان اینکه اگر حتی یک مدرسه کپری وجود داشته باشد برای من و دیگر مسئولان جای تاسف دارد، اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی برای حل این معضلات و محرومیت ها شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: عدالت آموزشی اگر یک خواسته و هدف باشد، در بستر توسعه یافتگی محقق می شود.

اعتبارات آموزشی در طی سال ۹۲ تا ۹۴، ۲ برابر شده است

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اضافه کرد: اقتصاد، آموزش و سلامت جزو مؤلفه های توسعه هستند و این مدل در ۶ مدل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طراحی شد که در ۸ سال گذشته در مرکز تحقیقات استراتژیک انجام شده است و تصور نمی شود که شرایط عوض شود و حالا خودمان موظف هستیم با امکانات و بودجه محدود اقدام کنیم.

نوبخت با اشاره به مدل توسعه اسلامی- ایرانی بیان کرد: در مدل توسعه اسلامی- ایرانی بحث آموزش، یک بحث مهم است. اعتبارات آموزشی در طی سال ۹۲ تا ۹۴، ۲ برابر شده است و همچنین طی ۳ سال گذشته اعتبارات دانشگاه های مناطق محروم از ۳۷۰ میلیارد تومان به ۷۳۰ میلیارد تومان رشد داشته است.

وی با بیان اینکه همه مناطق باید فرصت ثبت نام برای دانش آموزان ایجاد کنند، گفت: اگر وضعیت اقتصادی خانوار آماده نباشد به مشکل برمی خوریم و اگر به سمت عدالت آموزشی می رویم باید مشکلات اقتصادی جامعه را حل کنیم. اگر تمام ابزارهای آموزشی برای دانش آموزان فراهم شود، اما خانواده مشکل اقتصادی داشته باشد اجازه نمی دهد فرزندش به مدرسه بیاید.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ادامه داد: باید معلم برای تدریس انگیزه کافی داشته باشد. زمانی که معلم احساس نابرابری در پرداخت ها می کند، این حس باعث می شود تا نتواند با کیفیت کار کند. معلم نباید احساس ظلم و بی عدالتی داشته باشد.

در سال ۹۵ برای اجرای چرخ رتبه‌بندی ۳۵۰۰ میلیارد تومان به آموزش و پرورش تزریق می شود

نوبخت بیان کرد: اکنون یک معلم با خود می گوید چرا نوع نظام اداری و پرداخت ها به گونه‌ای است که به او توجه نمی شود. برای رفع این تبعیض ها نظام رتبه‌بندی معلمان اجرا شد و در سال ۹۴، یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص دادیم و در سال ۹۵ برای اجرای چرخ رتبه‌بندی ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به آموزش و پرورش تزریق خواهد شد.

وی با اشاره به محدودیت منابع در دولت گفت: بنده در شرایطی هستم که به نظرم حق با همه است. یک روز وزیر بهداشت نزد من می آید و به ضرورت سلامت جامعه اشاره می کند، روز بعد وزیر راه می آید و از پروژه‌های نیمه‌تمام سخن می گوید و پس از آن وزیر علوم از اهمیت های دانشگاه ها می گوید و در این شرایط برای بنده که از محدودیت های منابع آگاه هستم، سخت می گذرد در صورتی که می‌دانم حق با وزرا است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تصریح کرد: بیش از یک میلیون بازنشسته در کشور هستند که زیر یک‌میلیون تومان تا یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند. این وضعیت برای ما خواب نمی گذارد ولی با همه این محدودیت ها رسیدگی به این مسائل نیز یک اولویت است.