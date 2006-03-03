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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۲۰:۰۳

تكرار گزافه گويي هاي بوش عليه ايران

تكرار گزافه گويي هاي بوش عليه ايران

جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در سخنراني خود در هند و پيش از آغاز سفر خود به پاكستان مدعي شد حكومت ايران مردم خود را به گروگان گرفته است و از تروريسم حمايت مي كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از بي بي سي، رئيس جمهور آمريكا كه در دهلي نو سخنراني مي كرد با تكرار ادعاهايي واهي و نخ نما شده نظام ايران را متهم كرد كه آزادي هاي مردم را سلب كرده ، از تروريسم حمايت مي كند و به دنبال سلاح هسته اي است.

رئيس جمهور آمريكا گفت بايد براي مقابله با ايران به تجديد نظر طلبان ، تبعيدي ها و گروه هاي غير دولتي كمك كنيم.

بوش در ادامه بازهم ادعاي آزاديخواهي حكومتش را براي جهانيان را مطرح كرد و گفت  زنان و مرداني در كره شمالي ، ميانمار، سوريه ، زيمبابوه  و كوبا خواهان آزادي هستند.

کد مطلب 298163

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