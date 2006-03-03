تكرار گزافه گويي هاي بوش عليه ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از بي بي سي، رئيس جمهور آمريكا كه در دهلي نو سخنراني مي كرد با تكرار ادعاهايي واهي و نخ نما شده نظام ايران را متهم كرد كه آزادي هاي مردم را سلب كرده ، از تروريسم حمايت مي كند و به دنبال سلاح هسته اي است.

رئيس جمهور آمريكا گفت بايد براي مقابله با ايران به تجديد نظر طلبان ، تبعيدي ها و گروه هاي غير دولتي كمك كنيم.

بوش در ادامه بازهم ادعاي آزاديخواهي حكومتش را براي جهانيان را مطرح كرد و گفت زنان و مرداني در كره شمالي ، ميانمار، سوريه ، زيمبابوه و كوبا خواهان آزادي هستند.