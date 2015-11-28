ایران رکورددار برگزاری انتخابات در سطح جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال هودرجی در نشستی با اصحاب رسانه که ظهر امروز شنبه با موصوع نقش رسانه ها در پیشگیری از جرائم انتخاباتی در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: انتخابات در فضای سیاسی حاکم بر جهان نماد و سمبل مردم سالاری محسوب می شود و تمام حکمومت ها و دولت ها با اعمال انتخابات تشریفاتی و یا آزاد به دنبال این هستند که نظام خود را مردم سالار نشان دهند.

وی در ادامه اعلام موضع مردم سالاری و نیز مشروعیت و مقبولیت بخشیدن به حکومت ها را دلیل بر برگزاری انتخابات ها در جهان دانست و گفت: ایالات متحده آمریکا مدعی این تفکر است اما درصد مشارکت مردم در انتخابات های این کشور ۳۰ تا ۳۵ درصد و حداکثر شرکت نیز ۵۰ درصد عنوان شده است.

هودرجی بااشاره به وضعیت آشفته سیاسی در غرب آسیا گفت: دو کشور مدعی دموکراسی ترکیه و پاکستان تلاش کردند که جمهوریت را به نمایش بگذارند اما میزان کودتاها در چند دهه اخیر جمهوریت معلول این دو کشور را نشان می دهد.

معاون فرهنگی دادگستری کل استان کرمانشاه به وضعیت دموکراسی در حوزه خلیج فارس اشاره کرد و گفت: در آخرین انتخابات کشور عربستان سعودی یک میلیون و ۸۰ هزار نفر واجد شرایط در کرسی شورای شهر شرکت کردند.

وی با بیان اینکه انتخابات در ایران سابقه صد ساله دارد، گفت: بیشتر موفقیت ها و افتخارات در عرصه انتخابات ایران به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باز می گردد همچنانکه در سال ۵۷ بی سابقه ترین اقدام انتخاباتی در تاریخ جهان انجام و تنها ظرف ۴۵ روز بعد از پیروزی اتقلاب اقدام به برگزاری رفراندوم عمومی با بیش از ۹۸ درصد آراء نشان از اعتماد به نفس در حکومت بود.

هودرجی نرم و متوسط حضور مردم در انتخابات های جهان را حداکثر ۵۰ درصد دانست و گفت: در ایران این منحنی متوسط ۵۱ تا ۷۱ درصد است و در این زمینه رکودردار هستیم و این عدد خاری در چشم دشمنان ما است.

معاون فرهنگی دادگستری کل استان کرمانشاه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امن ترین کشور در ناامن ترین نقطه جهان است و این امنیت به باورمندی مردم متکی است و ما اکنون رکورددار جهانی انتخابات در کمیت و کیفیت هستیم.

وی با بیان اینکه معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه حائز رتبه نخست کشوری در حوزه فعالیت خود شده، گفت: خوشبختانه در استان کرمانشاه تعداد پرونده های مطبوعانی به عدد انگشتان دست نیز نمی رسد چرا که رسانه های ما همگام و هم سو با نظام هستند.

هودرجی به نقش بی بدیل رسانه ها در برگزاری انتخابات سالم اشاره کرد و گفت: مسیر و چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران با اخلاق و دین مداری از پیش تعیین شده است.

معاون فرهنگی دادگستری کل استان کرمانشاه در پایان گفت: مک لوهان این فعال رسانه ای معتقد است رسانه ها حتی پیش از مخابره خبر جریان سازی می کنند.