رشد غیرعادی جمعیت پلانکتونها در اقیانوسهای جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه جان هاپکینز در بررسیهای اخیر خود متوجه شدند که طی سالهای ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۰، شمار پلانکتونهایی نظیر coccolithophores در سراسر اقیانوسهای جهان تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.

بر این اساس مشخص شده که حجم پلانکتونها به عنوان جزء مهم اکوسیستم های دریایی به طرز خیره کننده ای از دو درصد به ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته اند که این میزان حتی از رکورد ثبت شده در دهه ۹۰ هم بیشتر است.

آناند گناندشکین، محقق اصلی این پروژه مطالعاتی از دپارتمان علوم زمین و سیارات دانشگاه جان هاپکینز می گوید: اتفاق عجیبی که در حال روی دادن است چیزی نیست جز سرعت افزایش پلانکتونها که حتی از تصورات قبلی ما نیز بیشتر است.

از دهه ۶۰ میلادی، سطح دی اکسید کربن موجود در اقیانوس ها آنچنان افزایش یافته که در نتیجه آن جمعیت پلانکتونها نیز گسترش خیره کننده ای یافته است.

دانشمندان معتقدند که هنوز مشخص نیست این افزایش غیرعادی می تواند تهدیدی برای سیاره زمین باشد یا نه. از سویی می توان گفت که این شرایط جدید برای موجوداتی که از آنها تغذیه می کنند ایده آل است اما نمی توان از اثرات منفی این وضعیت بر اکوسیستم اقیانوسها نیز غافل شد.

تا چند روز دیگر نشست دو هفته ای بررسی اوضاع جوی و تغییرات اقلیمی زمین در پاریس برگزار می شود و انتشار چنین گزارشهایی در آستانه این نشست بر اهمیت تصمیم هایی که طی آن اتخاذ خواهد شد می افزاید.