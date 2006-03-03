رسيدن به انرژي صلح‌ آميز هسته ‌اي حق مسلم ايران است / كشورهاي مذاكره ‌كننده مخالف پيشرفت ايران هستند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، آيت الله هاشمي رفسنجاني كه در خطبه‌ هاي نماز جمعه اين هفته تهران سخن مي گفت با بيان اينكه حتي مخالفان كشورمان داشتن اين حق براي ايران را تاييد مي ‌كنند، افزود : دشمنان به صورت ظالمانه مي ‌خواهند ايران را از داشتن چنين حقي محروم كنند و البته راهكارهايشان از طريق نفوذ در مجامع بين ‌المللي و هميشه هم نامشروع بوده است.

وي با تاكيد بر اينكه محور حركت غربي ‌ها در خصوص پرونده هسته ‌اي ايران بي ‌انصافي است، گفت : غرب قصد دارد با حق ايران با شيوه ‌هاي نادرست مخالفت كند.

خطيب جمعه تهران افزود : غرب مي‌ خواهد حق ايران به صورت ظالمانه منحرف شود و دست يك كشور را كه با توان خود پيش رفته است ببندد.

وي خاطرنشان كرد كه اگر تز جهاني كردن دنيا به اين شكل صورت بگيرد كه تبعيض و وتوها و امتيازات و زد وبندها هميشه براي تضييع حق ديگران وجود داشته باشد، اين جهاني شدن هم براي بشر مصيبت خواهد شد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به جلسه مذاكره بين ايران و كشورهاي اروپايي اشاره كرد و با بيان اينكه در مواضع غرب عقلانيت و حكمت و تدبير كم است، بي ‌انصافي را محور حركت غربي ‌ها در اين مساله دانست و در عين حال تاكيد كرد : رسيدن به انرژي صلح‌ آميز هسته ‌اي حق مسلم كشور ماست، اما آنها با شيوه ‌هاي نادرست با آن مخالفت مي ‌كنند.

وي با اشاره به اينكه انرژي هسته ا‌ي حق مسلم تمامي كشورهاي جهان است، گفت : كشورهاي مذاكره ‌كننده مي ‌خواهند جلوي پيشرفت ايران را بگيرند و به همين خاطر راهكارهاي نادرستي ارايه مي ‌دهند كه ايران را از حق قانوني خود دور كنند.

هاشمي رفسنجاني افزود : چون امروز مذاكرات حساسي در خصوص برنامه ‌هاي هسته‌ اي ايران در حال انجام است، سكوت مي ‌كنم تا خللي در اين مذاكرات صورت نگيرد.

خطيب نماز جمعه تهران با هشدار به مسلمانان جهان گفت : اگر امروز استكبار بتواند جلوي وحدت جهان اسلام را بگيرد، مي ‌تواند به اهداف خود كه تفرقه بين مسلمانان است، برسد.

وي با اشاره به اينكه هدف "طرح خاورميانه بزرگ" ايجاد نفاق بين مسلمانان و كشورهاي اسلامي است، افزود: مسلمانان در تمام دنيا بايد هوشيار باشند تا مستكبران نتوانند به اهداف خود برسند.

هاشمي رفسنجاني گفت: يك روز پس از انفجار حرمين در سامرا حمله به مساجد شعيه و اهل سنت شروع شد كه اگر هوشياري علما نبود، عراق و ديگر كشورها را درگير يك جنگ داخلي مي ‌كرد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به تظاهرات مردم هند اشاره كرد و افزود: تظاهرات مردم هند عليه سفر جرج بوش رييس جمهوري آمريكا به اين كشور، نشانه بيداري و هوشياري دنياي اسلام است.

امام جمعه موقت تهران در خصوص انتشار كاريكاتورهاي موهن و توهين به پيامبر اسلام (ص) نيز گفت: دشمنان اسلام به دنبال ايجاد فتنه بين اسلام و مسيحيت هستند و به همين خاطر تلاش كردند تا اين كاريكاتورها در نشريات بسياري از كشورها به چاپ برسد.

هاشمي رفنسجاني افزود: مسلمانان جهان با آگاهي و هوشياري بسيار و انجام عكس العمل مناسب و به موقع در مقابل اين توطئه‌ ها مي ‌توانند وحدت مسليمن را حفظ كنند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از ميلاد امام محمد باقر(ع)، روز منابع طبيعي و درختكاري و روز احسان و نيكوكاري به عنوان مناسبت ‌هاي هفته نام برد و از مردم دعوت كرد كه با شركت در روز احسان و نيكوكاري در اين ثواب بزرگ شريك شوند.