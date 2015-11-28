تغییر در سیستم سنتی ادارات قم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، لزوم رویکرد به فناوری اطلاعات و بهره گیری از روشهای الکترونیکی در خدمترسانی به مردم و فواید این مقوله و دوری گزیدن از سیستم سنتی و تشویق ادارات در اقبال به دولت الکترونیک از جمله مواردی بود که در کارگروه تحول اداری و دولت الکترونیک که ظهر شنبه به ریاست استاندار قم در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم ایجاد مشوقهایی برای ادارات پیش رو در این زمینه تأکید شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم در این جلسه بر لزوم بهرهمندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات و سازمانهای استان تأکید کرد و گفت: استفاده از این فناوری در بخشهای خدماتی، کشاورزی و صنعت میتواند مزایایی همچون افزایش بهرهوری و کاهش نیروی انسانی و استفاده از توان این نیرو در سایر بخشها را به دنبال داشته باشد.
سید حسن هانی طبائی در ادامه با اشاره به اینکه استان قم ۲۴ گیگابایت در ثانیه پهنای باند دارد، گفت: یکی از بزرگترین چالشهایی که در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد عدم اهتمام ادارات سازمانها به این مقوله و ادامه روند سنتی گذشته است.
۷۵۰ هزار خط تلفن همراه در قم فعال است
وی در ادامه به زیرساختهای مخابراتی قم اشاره و با بیان اینکه در این استان ۱۹ مرکز مخابراتی وجود دارد، گفت: بیش از یکمیلیون و سیصد هزار خط اعتباری و دائم تلفن همراه در قم واگذار شده که از این تعداد بیش از ۷۵۰ هزار خط فعال است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم استفاده عموم جامعه از تلفن همراه را بهعنوان یک مزیت عنوان کرد که از این طریق بتوان خدمات الکترونیکی را بر روی تلفن همراه گسترش داد.
وی به خطوط واگذار شده ایرانسل در قم اشاره کرد و ادامه داد: بیش از ۲۷۲ هزار خط دائمی و اعتباری ایرانسل با ضریب نفوذ ۹۹ درصد در استان قم واگذار شده است.
هانی طبائی ادامه داد: طبق بررسیها راههای فرعی استان قم ۱۵۹ کیلومتر است که ۱۴۰ کیلومتر آن تحت پوشش تلفن همراه قرار دارد.
وی درعینحال بر لزوم توجه ادارات در خدماترسانی به مردم از طریق الکترونیکی کردن خدمات را مورد تأکید قرار داد و افزود: ادارات باید شیوه سنتی ارائه خدمات را تغییر دهند و در صورت لزوم باید از اجبار برای این تغییرات استفاده کرد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم بابیان اینکه بیش از ۷۶ هزار پورت منصوبه ADSL بیش از ۶۴ هزار مورد آن دایر است، ابراز داشت: مرکز دادههای استان قم ۶۰۰ مگابیت پهنای باند دارد که هماکنون بیشتر آن خالی است و نهادهای حوزوی بیشتری متقاضی استفاده از آن بودهاند.
وی تحصیل پنج هزار دانشجو فناوری اطلاعات در قم را بهعنوان ظرفیتی بالقوه اعلام و افزود: باید با ایجاد انگیزه و معرفی الگوها و کسبوکارهای موفق در زمینه فناوری اطلاعات دانشجویان را در مسیر نیازهایی که در استان وجود دارد راهنمایی کنیم.
هانی طبائی در عینحال با تأکید بر اینکه قم بهعنوان امالقری دینی جهان اسلام و صادرکننده محتوای فرهنگی دینی است، گفت: اگر این استان بخواهد در این زمینه موفقیتهای چشمگیری داشته باشد باید استانداردهایی گذشته را اصلاح و به فناوری اطلاعات و ارتباطات مسلح شود.
وی تأکید کرد: آفتی که در این زمینه وجود دارد بهرهگیری از سامانههای نرمافزار جدید در کنار سامانههای قدیمی است که در این زمینه باید با اهتمام جدی مقاومت در برابر سامانههای قدیمی را موردتوجه قرارداد و تا همه در مسیر جدید قرار گیرند.
تأکید بر توجه به فناوری اطلاعات
در ادامه معاون برنامهریزی استاندار قم، مهندسی نقش و ساختار دولت در قالب یکسانسازی کلی، توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی ادارات، مدیریت سرمایههای انسانی، توسعه فرهنگسازمانی و ارائه خدمات عمومی در فضای رقابتی را از جمله مواردی ذکر کرد که باید در جلسه تحول اداری و دولت الکترونیک استان بررسی و اجرا شود.
سید حسن رضوی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و افزایش نظارت و ارزیابی دستگاهها و ادارات مختلف را از عمده دست آوردهای تحول در ادارات و پیش گرفتن دولت الکترونیک عنوان کرد و بر اهتمام ادارات استان بر توجه به فناوری اطلاعات تأکید کرد.
مشکل ارسال بیش از حد پیامکهای تبلیغاتی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم نیز در این جلسه، تکریم اربابرجوع را یک از مهمترین دلایل برای توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات عنوان و با اشاره به چالشهای پیش رو، گفت: تسهیل قوانین و مقررات و همچنین مهندسی مجدد فرآیندهای کاری باید در این زمینه مورد بازبینی مجدد قرار بگیرد.
عبدالحمید توکلی بینا مقاومت در برابر تغییرات در ادارات را از دیگر چالشهای پیش روی الکترونیکی شدن ادارات عنوان و بیان کرد: برخی از کارکنان علاقه چندانی به رویکرد فناوری ارتباطات و اطلاعات ندارند زیرا منافع آنها در شیوه سنتی است.
وی با اشاره به ضریب نفوذ تلفن همراه در استان قم بیان کرد: متأسفانه برخی ارسال بیش از حد پیامکهای تبلیغاتی به تلفنهای همراه باعث شد که برخی از افراد سامانه پیامکی خود را ببندند که این امر در ارائه برخی اطلاعرسانیها ادارات را دچار مشکل میکند که در این زمینه باید چارهای اندیشیده شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم تغییر دادههای پورتال مشترکین و ارائه ۲۱ خدمت از طریق پیامک و همچنین راهاندازی سرویس USSD را از جمله اقداماتی عنوان کرد که در راستای ارائه خدمات الکترونیک در آینده توسط آبفای قم راهاندازی میشود.
در ادامه این جلسه گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان قم پیرامون بهرهگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه استعلام این سازمان از اداره کل منابع طبیعی قم بهعنوان طرح موفق در جلسه ارائه شد و مقرر شد تا افرادی که در این ساماندهی این طرح شرکت داشتند تشویق شوند.
در ادامه استاندار قم نیز طی سخنانی اجرای دولت الکترونیک در ادارات را در سلامت سازی مدیران و نیروهای اداری و همچنین رضایتمندی مردم و کاهش هزینههای کلی کشور تأثیرگذار عنوان کرد.
نظر شما