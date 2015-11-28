به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دوره از «جشنواره مستقل مونولیو» با تغییر شکل نسبت به دوره های گذشته، به صورت «چهار فصل» و در دو بخش «رقابتی» و «غیر رقابتی» برگزار می‌شود. این جشنواره که به اجرای نمایش های «مونولوگ» و «مونودرام» اختصاص دارد، از پاییز سال ۹۴ آغاز می شود و تا تابستان سال آینده ادامه خواهد داشت. هر فصل از این جشنواره، در یکی از سالن های خصوصی تئاتر ایران برگزار خواهد شد.

در نخستین فصل از این جشنواره ۹ نمایش در ۲ سانس روی صحنه خواهند رفت و علاقه‌مندان به دیدن این آثار، می توانند از هم‌اکنون برای پیش خرید بلیت این نمایش ها اقدام کنند یا از ۱۲ آذرماه، برای دیدن این نمایش ها به سالن «موج نو» واقع در خیابان شریعتی، ابتدای خیابان میرداما، خیابان رودبار شرقی، پلاک ۵۷ مراجعه کنند.

بلیت نمایش‌های این جشنواره در زمان پیش فروش با ۲۰ درصد تخفیف ارائه می‌شوند و جدول برنامه‌های این فصل، همراه با این خبر در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

جشنواره «مونولیو» نخستین جشنواره خصوصی تئاتر ایران است که برگزاری آن بیش از ۶ سال تدوام داشته است.

این جشنواره از سال ۱۳۸۹ توسط «گروه تئاتر لیو» و با هدف مطالعه، تعمیق در مفاهیم و توسعه تجربیات جدید در زمینه قابلیت های نمایش های مونولوگ یا مونودرام و کشف استعدادهای تازه در حوزه نویسندگی، کارگردانی و بازیگری تئاتر شکل گرفته و تاکنون منجر به تولید بیش از ۷۰ اثر نمایشی جدید و نگارش بیش از ۶۰۰ نمایشنامه تازه در تئاتر ایران شده است.

در ششمین دوره از «جشنواره مستقل مونولیو» بیش از ۳۵۰ نمایشنامه به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که از میان آن‌ها، ۳۷ نمایشنامه برای بررسی بیشتر و بازبینی انتخاب شده اند. منتخب این آثار در کنار آثاری از هنرمندان مهمان و چند نمایش بین المللی، طی چهار فصل در این جشنواره روی صحنه خواهند رفت.