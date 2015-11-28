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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۵۰

یک شهید مدافع حرم در قزوین تشییع می شود

یک شهید مدافع حرم در قزوین تشییع می شود

قزوین- پاسدار رشید اسلام شهید حمید سیاهکالی‌مرادی دومین مدافع بسیجی حرم به جمع شهدای مدافع حرم پیوست و پیکر پاکش فردا یکشنبه تشییع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید قزوین، پیکر پاک و مطهر شهید مدافع حرم، حمید سیاهکالی‌مرادی در قزوین تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

این مراسم ساعت ۹:۳۰ صبح روز یکشنبه هشتم آذر ماه سالجاری از امامزاده اسماعیل(ع) به سمت گلزار مطهر شهدا برگزار می‌شود.

همچنین مراسم شام غریبان این شهید گرانقدر، فردا از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ و مراسم صباح مزار از ساعت ۷:۳۰ تا ۹ صبح روز دوشنبه نهم آذر ماه در امامزاده اسماعیل(ع) قزوین برگزار می‌شود.

شهید حمید سیاهکالی‌مرادی که از پاسداران تیپ ۸۲ سپاه حضرت صاحب الامر(عج) بود، سال ۱۳۶۸ در قزوین به دنیا آمد و تا پایان دوره کارشناسی در رشته حسابداری درس خواند.

این شهید گرانقدر، سال ۱۳۹۲ ازدواج کرد و روز چهارشنبه گذشته در حین انجام ماموریت مستشاری در سوریه به شهادت رسید.

کد مطلب 2981646

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    نظرات

    • سفیربیان ۱۵:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۷
      1 0
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      خداوند ان شاءالله به همه ما توفیق شهادت عنایت بفرماید.
    • علی ۰۰:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۸
      1 0
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      خدا رحمتش کنه....
    • سعید ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۸
      1 0
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      خدا اونو با شهیدان کربلا محشور کنه
    • محمد مرادیان ۱۹:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۹
      1 0
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      آفرین به غیرتت جوان.افتخار میکنیم بهت
    • مهدی ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
      0 0
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      حمیدجان تازنده ایم شرمنده ات هستیم
    • جواد خواجوی ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
      1 0
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      حمید از دوستان و همکلاسی های دبیرستان من بود .واقعا بچه گلی بود.حمید جان خدا بیامرزدت

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