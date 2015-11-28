قهرمانی تیم فوتسال جانبازان گلستان در مسابقات کشوری تقدیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان گلستان وامام جمعه گرگان، در متن این پیام آمده است:
افتخارآفرینی تیم فوتسال جانبازان استان گلستان در مسابقات کشوری و کسب مقام قهرمانی این دوره از مسابقات را میستاییم و صمیمانه تبریک میگوییم.
امروز جانباز در صحنه فرهنگ و ورزش جامعه حضور یافته تا مشعل فروزان ارزش های الهی را مشتعل تر نماید. او ایستاده تا نام و یاد و فرهنگ شهیدان را زنده نگاه دارد. ایستاده تا درس امید و ایمان و اراده به جامعه داده، به آن ها شور و نشاط بخشد و با خلق آثار و حماسه ارزشمند خویش، در جامعه تحول و دگرگونی فرهنگی ایجاد کرده و جان و روح مخاطب را جلوه روشنایی می دهد.
این عزیزان قهرمان، با رشادت و غیرت خویش تواناییهایشان را نمایان کردهاند تا همگان باور کنند هیچ عامل و دلیلی نمیتواند مانع کسب موفقیت در عرصههای زندگی و یا فعالیتهای ورزشی باشد و میتوان با انگیزه و امید، قلههای افتخار را فتح کرد.
ضمن اظهار خوشحالی از دستاورده این عزیزان در مسابقات کشوری موفقیت آنان را در تمامی زمینهها از خداوند متعال مسالت می کنیم.
سید کاظم نورمفیدی، نماینده مقام معظم رهبری دراستان گلستان
حسن صادقلو، استاندار گلستان
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