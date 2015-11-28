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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۰۸

بخشدار سابق ارزگان افغانستان به دست طالبان اعدام شد

بخشدار سابق ارزگان افغانستان به دست طالبان اعدام شد

گروه طالبان «جمعه خان» بخشدار سابق ایالت ارزگان را اعدام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، گروه طالبان «جمعه خان» بخشدار سابق ایالت «ارزگان» افغانستان را اعدام کردند.

 به گفته رسانه ها شبه نظامیان طالبان شب گذشته به خانه جمعه خان حمله کردند و به زور اسلحه وی را به منطقه نامعلومی منتقل کردند.

«نور آغا کامران» رئیس پلیس ایالت ارزگان بیان داشت: جسد جمعه خان را در منطقه «کالاخور» و در حالی که از یک درخت به دار آویخته شده بود یافتند.

 اگر چه هنوز از سوی طالبان بیانیه ای در این مورد صادر نشده است اما در گذشته نیز طالبان به چنین اقدامات مشابه ای دست زده بود.

لازم به ذکر است که ایالت ارزگان که هم مرز با «قندوز» است، محل پیدایش طالبان بیان شده است.

این ایالت جزو مناطقی است که طالبان عملیات هات تروریستی گسترده ای را در آن انجام می دهد.

کد مطلب 2981654

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