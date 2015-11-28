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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۰۰

آغاز ساخت و ساز دکورهای «سال تحویل»

آغاز ساخت و ساز دکورهای «سال تحویل»

فیلم سینمایی «سال تحویل» به کارگردانی سیاوش اسعدی و تهیه کنندگی سعید هاشمی در مرحله ساخت دکور قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «سال تحویل» به کارگردانی سیاوش اسعدی با تغییر تهیه کننده و صدور پروانه ساخت مجدد ادامه پیش‌تولید را دنبال می‌کند.

 سعید هاشمی به عنوان تهیه کننده و امیر شهاب اسماعیلی در سمت مدیر برنامه ریزی «سال تحویل» در این پروژه حضور دارد. طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است با پایان پیش تولید فیلمبرداری فیلم تا یک ماه دیگر آغاز شود.

از آنجا که داستان فیلم در اواخر دهه ۴۰ می گذرد، طراحی صحنه و لباس اهمیت ویژه ای در فیلمنامه داشته و مشکین مهرگان به همراه گروهش این روزها مشغول ساخت و ساز دکورهای اصلی فیلم هستند.

لوکیشن اصلی «سال تحویل» یک عمارت دو طبقه است که در میان یک باغ وسیع در حومه تهران قرار دارد. «سال تحویل» که فیلمنامه اش توسط سیاوش اسعدی و نیما نادری نوشته شده عاشقانه ای است در ستایش پدر.

«سال تحویل» جزو فیلمنامه های مورد حمایت فارابی است که نام آن در فهرست اعلام شده توسط این بنیاد قرار دارد.

کد مطلب 2981662
محیا رضایی کلانتری

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